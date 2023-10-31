Съемки фильма «По щучьему велению» проходили в Тюменской области

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
В основе фильма — русская народная сказка. Главный герой Емеля случайно вылавливает волшебную щуку, которая обещает исполнить три любых желания героя. Сам фильм был снят еще 2022 году. За режиссерское кресло сел Александр Войтинский, а производством занималась кинокомпания СТВ вместе с Фондом кино.
Часть съемок проходила в Тюменской области — туристический комплекс «Абалак» стал декорацией для множества сцен фильма. Максим Афанасьев, мэр Тобольска, уже успел посмотреть «По щучьему велению».
«Родные пейзажи узнаешь из тысячи. Загородный комплекс „Абалак“ — чуть ли не главный герой этого фильма! Отлично сыграл столичный сказочный город, достойный самого царя», — поделился впечатлениями градоначальник в своих соцсетях.
За первый уик-энд кинокартина собрала 409 млн рублей, благодаря чему заняла первое место в российском прокате. На отечественном сервисе «Кинопоиск» фильм имеет рейтинг в 7.5 баллов на основе более 8 500 пользовательских оценок.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области во время перевозки сбежал медведь. Инцидент произошел на трассе под Тобольском. Дикого зверя попытались заманить обратно в вольер, но тот сопротивлялся изо всех сил.