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Съемки фильма «По щучьему велению» проходили в Тюменской области

Съемки фильма «По щучьему велению» проходили в Тюменской области

31 октября 2023, 16:01
Фото: 1MI
Фэнтезийный фильм, снятый по мотивам русской народной сказки, уже вышел в прокат в российских кинотеатрах. Часть съемок проходила в Тобольское в загородном комплексе «Абалак». Мэр города уже посмотрел кинокартину и поделился впечатлениями в своих соцсетях.

В основе фильма — русская народная сказка. Главный герой Емеля случайно вылавливает волшебную щуку, которая обещает исполнить три любых желания героя. Сам фильм был снят еще 2022 году. За режиссерское кресло сел Александр Войтинский, а производством занималась кинокомпания СТВ вместе с Фондом кино.

Часть съемок проходила в Тюменской области — туристический комплекс «Абалак» стал декорацией для множества сцен фильма. Максим Афанасьев, мэр Тобольска, уже успел посмотреть «По щучьему велению».

«Родные пейзажи узнаешь из тысячи. Загородный комплекс „Абалак“ — чуть ли не главный герой этого фильма! Отлично сыграл столичный сказочный город, достойный самого царя», — поделился впечатлениями градоначальник в своих соцсетях.
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За первый уик-энд кинокартина собрала 409 млн рублей, благодаря чему заняла первое место в российском прокате. На отечественном сервисе «Кинопоиск» фильм имеет рейтинг в 7.5 баллов на основе более 8 500 пользовательских оценок.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области во время перевозки сбежал медведь. Инцидент произошел на трассе под Тобольском. Дикого зверя попытались заманить обратно в вольер, но тот сопротивлялся изо всех сил.

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#Общество#Город#Тюменская область#Фильм#Тобольск#Максим Афанасьев#Абалак#Режиссер#Дмитрий Балобанов
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