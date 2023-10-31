«Родители же живы еще»: тюменские пенсионеры остались без жилья из-за дочери

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
В однокомнатной квартире у Дмитрия и Виктории Марчук хороший ремонт, на столе стоит современный телевизор, у окна — диван, а в углу — иконки. Все бы было хорошо, но жилье им не принадлежит: за аренду они платят 15 тысяч в месяц.
С пенсионерами проживает внучка-инвалид. Втроем они теснятся в маленькой съемной квартире, хотя раньше у них была своя просторная, которой они лишились, по их мнению, по вине собственной дочери.
Пенсионеры считают, что она переписала жилье на себя, пока они лежали в больнице. У Дмитрия больное сердце, а у Виктории — невралгия. «72.ru» рассказывает, как пожилые люди едва не оказались на улице.
Семья Марчук приехала из Запорожья, по распределению они попали в ЯНАО, где Дмитрий работал механизатором, а Виктория была старшим комендантом поселка. В Ноябрьске они жили дружно, рядом всегда были дети и внуки.
В 2013 году пенсионерам выделили квартиру в микрорайоне «Ямальский-1», дома там построены специально для переселенцев. Ключи от просторной двухкомнатной квартиры вручали торжественно.
У сына внезапно начались эпилептические припадки, из-за чего пенсионеры стали его чаще навещать в Ноябрьске. У внучки Элайны тоже проблемы со здоровьем, она инвалид с детства.
В очередной раз вернувшись из Ноябрьска, пенсионеры не смогли попасть в квартиру. Старший по подъезду сообщил, что их дочь Инна принесла ему бумагу, где указано, что теперь владельцем является она.
Соседи не оставили пенсионеров на улице и быстро нашли им другую квартиру, где кроме телевизора и дивана ничего не было. По словам Виктории, ей жаль, что иконы из законной квартиры забрать не удалось.
«Соседи нам потом рассказывали, что из квартиры выносили мешки на мусорку. Как так? Родители же живы еще. К чему, зачем?», — негодует пенсионерка.
Пенсионеры считают, что их выселили из квартиры еще в 2018 году, когда они оба лежали в больнице. Как это вышло — неизвестно, но в Росреестре у жилья теперь новый собственник. Кто — не уточняется.
«Я считаю лично, что поведение у нее недостойное было по отношению к родителям. Так с родителями не обходятся. Вложили всё, у нас трое детей, вырастили, воспитали», — говорит Виктория.
Пенсионеры утверждают, что давно заметили странности в поведении дочери. Однажды она нашла им непонятную медсестру Ольгу, которая пыталась подсадить Дмитрия и Викторию на капельницы и таблетки.
К слову, Дмитрий таблетки все же пил, но после них стал отрешенным.
«Смотрю, спрашиваю: „Митюня, ты меня видишь?“. Потом отошел он, конечно. Позвонили в кардиоцентр, в Тюмень. Нам сказали, ничего ни у кого не брать, всё лечение назначают врачи», — рассказывает пенсионерка.
Пенсионеры сейчас живут недалеко от бывшей квартиры, в соседнем доме. За аренду им приходится платить 15 тысяч рублей ежемесячно. До дочери и ее детей дозвониться нельзя, номера Дмитрия и Виктории они заблокировали. Через других людей связаться с ними также не получается. Пенсионеры обратились в полицию, но результата пока нет.
Ранее «Наш город» рассказывал историю пенсионерки, которую мошенники оставили без денег и жилья. Аферисты убедили пожилую тюменку оформить кредиты и продать дом, после чего она оказалась на улице.