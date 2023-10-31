«Родители же живы еще»: тюменские пенсионеры остались без жилья из-за дочери

Пенсионеры сейчас живут недалеко от бывшей квартиры, в соседнем доме. За аренду им приходится платить 15 тысяч рублей ежемесячно. До дочери и ее детей дозвониться нельзя, номера Дмитрия и Виктории они заблокировали. Через других людей связаться с ними также не получается. Пенсионеры обратились в полицию, но результата пока нет.