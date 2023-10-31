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Риэлтор из Тюмени отправится в колонию за махинации с жильем

Риэлтор из Тюмени отправится в колонию за махинации с жильем

31 октября 2023, 04:45
Фото: Виктория Лачугина / 1MI
Риэлтор дважды обманула доверившихся ей людей. Они обращались к ней за помощью, но в результате оставались без денег.
Сюжет
Суд

Пять лет проведет в колонии тюменка, обманувшая доверившихся ей людей на три миллиона рублей.

С 2012 по 2013 год женщина была заместителем начальника управления недвижимости на предприятии и заключала договоры на продажу и покупку квартир. Тогда к ней обратилась тюменка, желавшая приобрести жилье. Она оформила на имя подсудимой доверенность, заключила договор и внесла деньги.

Спустя два месяца мошенница решила воспользоваться этими документами, составила поддельное соглашение на расторжение договора от имени клиентки и присвоила ее деньги.

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На этом она не остановилась. В 2016–2017 годах женщина была главным директором созданного ей же агентства недвижимости и снова обманула клиента. Женщина обратилась к ней за помощью в продаже однокомнатной квартиры и покупке двухкомнатной. Получив деньги и заключив договор от имени потерпевшей, аферистка вновь присвоила деньги.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в общей сложности мошенницей был нанесен ущерб в размере трех миллионов рублей. Помимо пяти лет колонии, суд обязал женщину вернуть потерпевшим украденные ей деньги.

Ранее «Наш Город» сообщал, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал разобраться с нарушением прав тюменских сирот. Два воспитанника детского дома два десятка лет борются с городскими властями за право получения квартир.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Суд#Тюменцы#Мошенничество#Аферисты#Жилье#Обман#Любовь Селезнева
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