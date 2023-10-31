Риэлтор из Тюмени отправится в колонию за махинации с жильем

На этом она не остановилась. В 2016–2017 годах женщина была главным директором созданного ей же агентства недвижимости и снова обманула клиента. Женщина обратилась к ней за помощью в продаже однокомнатной квартиры и покупке двухкомнатной. Получив деньги и заключив договор от имени потерпевшей, аферистка вновь присвоила деньги.