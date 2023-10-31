Получить жилищный кредит в Тюменской области стало сложнее

Как ранее сообщал «Наш город», 27 октября Центробанк России повысил ключевую ставку: c 13 до 15 процентов. Эксперты считают, что эта мера позволит остановить рост инфляции. Аналитики же предполагают, что повышение ключевой ставки четвертый раз за год ситуацию не изменит.