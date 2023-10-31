Получить жилищный кредит в Тюменской области стало сложнее

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
Кредитные организации в Тюмени изменили порядок получения ипотеки. Основная причина — повышение процентной ставки Центробанком.
Из-за новых правил порядка 30 процентов не смогли оформить кредит на утвержденных ранее условиях. Сумму одобренного кредита уменьшили, а требования — ужесточили, из-за чего тюменцам станет сложнее приобретать жилье.
«Тюменская область — регион с динамичной экономикой. Граждане могут столкнуться с ограничениями в получении жилищного кредита. При долгосрочном сохранении ключевой ставки Центробанком и снижении спроса возможно незначительное снижение стоимости квадратного метра застройщиками», — рассказал РБК старший преподаватель Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Кырлан Марчел.
Как ранее сообщал «Наш город», 27 октября Центробанк России повысил ключевую ставку: c 13 до 15 процентов. Эксперты считают, что эта мера позволит остановить рост инфляции. Аналитики же предполагают, что повышение ключевой ставки четвертый раз за год ситуацию не изменит.