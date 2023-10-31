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Updated Сегодня, 03:13

Получить жилищный кредит в Тюменской области стало сложнее

Получить жилищный кредит в Тюменской области стало сложнее

31 октября 2023, 03:11
Фото: Максим Карпиков / 1MI
Повышение ключевой ставки создало проблемы тюменцам. Из-за новых правил люди не могут приобрести жилье в ипотеку.

Кредитные организации в Тюмени изменили порядок получения ипотеки. Основная причина — повышение процентной ставки Центробанком.

Из-за новых правил порядка 30 процентов не смогли оформить кредит на утвержденных ранее условиях. Сумму одобренного кредита уменьшили, а требования — ужесточили, из-за чего тюменцам станет сложнее приобретать жилье.

В Тюменской области общий объем ипотеки вырос на 78 млрд рублей
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«Тюменская область — регион с динамичной экономикой. Граждане могут столкнуться с ограничениями в получении жилищного кредита. При долгосрочном сохранении ключевой ставки Центробанком и снижении спроса возможно незначительное снижение стоимости квадратного метра застройщиками», — рассказал РБК старший преподаватель Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Кырлан Марчел.

Как ранее сообщал «Наш город», 27 октября Центробанк России повысил ключевую ставку: c 13 до 15 процентов. Эксперты считают, что эта мера позволит остановить рост инфляции. Аналитики же предполагают, что повышение ключевой ставки четвертый раз за год ситуацию не изменит.

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#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Кредиты#Ипотека#Центробанк#Процентные ставки#Любовь Селезнева
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