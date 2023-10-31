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Парковка в центре Тюмени обошлась жителям в 61 млн рублей

Парковка в центре Тюмени обошлась жителям в 61 млн рублей

31 октября 2023, 14:53
Фото: 1MI
Платные парковки в центральной части Тюмени принесли властям 61 млн рублей. В будущем они планируют заработать на платных местах еще 63,5 млн.

Самыми прибыльными для властей местами стоянки стали парковки на улицах Республики (от Мельникайте до Минской), Луначарского (от Казанской до Коммунистической), а также на улицах Советской и Комсомольской.

За оставшиеся два месяца уходящего года тюменские власти рассчитывают, что им удастся заработать еще 63,5 млн рублей.

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Ранее «Наш город» писал о том, что машины «Яндекс.Такси» заняли 21 парковочное место во дворе спального района. Тюменцы начали жаловаться на таксопарк, организовавшийся во дворе, но разговоры с представителями компании не приносят результатов.

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#Общество#Тюмень#Касается каждого#Дороги#Парковки#Парковка#Доходы#Платные парковки#Дмитрий Балобанов
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