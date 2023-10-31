Парковка в центре Тюмени обошлась жителям в 61 млн рублей

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Самыми прибыльными для властей местами стоянки стали парковки на улицах Республики (от Мельникайте до Минской), Луначарского (от Казанской до Коммунистической), а также на улицах Советской и Комсомольской.
За оставшиеся два месяца уходящего года тюменские власти рассчитывают, что им удастся заработать еще 63,5 млн рублей.
Ранее «Наш город» писал о том, что машины «Яндекс.Такси» заняли 21 парковочное место во дворе спального района. Тюменцы начали жаловаться на таксопарк, организовавшийся во дворе, но разговоры с представителями компании не приносят результатов.