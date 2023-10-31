Оргкомитет Конгресса молодых ученых опубликовал деловую программу

поставленные перед страной вызовы делают необходимым поиск собственных ресурсов для развития общества и России в целом. Поэтому следует стимулировать внутренний кадровый потенциал страны, расширяя возможности молодых специалистов и представителей мира науки. Исследовательская работа в научной сфере — это ценный ресурс для решений, которые помогают справиться с ключевыми проблемами обеспечения экономического благополучия и безопасности Российской Федерации. Страна не находится в вакууме, поскольку научная отрасль является коммуникационной средой, где происходит максимально результативное взаимодействие в важнейших сферах: производства, технологий и образования. Конгресс молодых ученых — это целевая площадка, где стартуют инновационные проекты и инициативы, имеющие важнейшее значение для страны. Об этом информирует vostokmedia.com.