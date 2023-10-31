Оргкомитет Конгресса молодых ученых опубликовал деловую программу

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Свыше 70 мероприятий деловой программы конгресса представлены в рамках пяти тематических блоков: «Большие вызовы — возможности для развития», «Возможности Десятилетия науки и технологий в России», «Пространство страны — пространство возможностей», «Пространство международного научно-технического сотрудничества» и «Инструменты развития». Кроме того, в ходе конгресса будет проведен научно-образовательный трек «Возможности для роста: лекции с выдающимися учеными и представителями бизнеса». Подробная информация о мероприятиях конгресса представлена на сайте события — конгресс.наука.рф.
Антон Кобяков, советник Президента РФ, рассказал, что
поставленные перед страной вызовы делают необходимым поиск собственных ресурсов для развития общества и России в целом. Поэтому следует стимулировать внутренний кадровый потенциал страны, расширяя возможности молодых специалистов и представителей мира науки. Исследовательская работа в научной сфере — это ценный ресурс для решений, которые помогают справиться с ключевыми проблемами обеспечения экономического благополучия и безопасности Российской Федерации. Страна не находится в вакууме, поскольку научная отрасль является коммуникационной средой, где происходит максимально результативное взаимодействие в важнейших сферах: производства, технологий и образования. Конгресс молодых ученых — это целевая площадка, где стартуют инновационные проекты и инициативы, имеющие важнейшее значение для страны. Об этом информирует vostokmedia.com.
В перечне событий и мероприятий Десятилетия науки и технологий, объявленного главой государства в 2022 году, Конгресс молодых ученых является ключевым. Он станет объединяющей площадкой для представителей крупнейших научных школ из ряда регионов РФ, а также научно-образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, известных российских ученых, но главное — молодых специалистов, лауреатов конкурсов грантов, студентов и учеников школ России и образовательных учреждений других стран.
В состав организаторов Конгресса молодых ученых вошли Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования России, а также координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Медиахолдинг 1MI уже второй год подряд становится информационным партнером события.