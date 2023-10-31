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Онколог из Тюмени, занимавшийся террористической деятельностью, получил срок

Онколог из Тюмени, занимавшийся террористической деятельностью, получил срок

31 октября 2023, 16:45
Фото: 1MI
Тюменскому онкологу вынесли приговор в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга. Он обвинялся в ряде уголвных статей, связанных с террористической деятельностью. 31 октября стало известно, что мужчинам приговорен к нескольким годам заключения в колонии общего режима.
Сюжет
Суд

Решат Атавов работал в ОКБ № 2 и «Медгороде». В день его задержания, еще в октябре прошлого года, мужчина уволился с работы по собственному желанию. Также его внесли в список экстремистов.

Врача обвинили в вербовке в террористическое сообщество. Дабы обезопасить себя от подозрений правоохранительных органов, участники организации собирались в квартирах в ночное время, где все вместе читали книги, молились, слушали лекции и обсуждали, как вербовать новых людей.

Онколог признал свою вину, хотя его жена до последнего не верила, что Атавов способен на такое. Она была убеждена, что он мог признать вину ради семьи, поэтому наняла мужу адвоката.

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Во вторник 31 октября в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга мужчине вынесли приговор. Теперь он должен отсидеть в колонии общего режима 3,5 года, а также выплатить штраф в размере 350 тыс рублей.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменские медики дважды проигнорировали требования прокуратуры. В ФАПах Ялуторовского района отсутствовало оборудование первой необходимости. Суд поручил укомплектовать пункты недостающими средствами до 1 февраля 2024 года

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Суд#Приговор#Экстремисты#Вербовка#Заключение#Дмитрий Балобанов
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