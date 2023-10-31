Норильск вошел в топ-30 городов по уровню средней зарплаты по версии Forbes

Тем не менее Норильск не вошел в перечень 25 муниципальных образований с самым стремительным ростом среднего уровня заработной платы за период с 2018 по 2022 год. Согласно заявлениям аналитиков, такой результат свидетельствует об изначально высоком уровне зарплат жителей города в течение данного периода. При этом он постепенно корректировался в сторону роста каждый год. Резкий скачок, который отмечается в муниципалитетах, стал следствием изначально низких заработных плат, существовавших до момента переезда туда крупной компании либо открытия новых производств. В Российской Федерации насчитывается всего 19 муниципалитетов, на территории которых за последние пять лет был зафиксирован рост средней зарплаты в два или более раз.