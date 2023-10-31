Норильск вошел в топ-30 городов по уровню средней зарплаты по версии Forbes

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Исследование базировалось на данных Росстата с 2018 по 2022 год о средних заработных платах примерно в 2600 муниципалитетах, пишет aif.ru.
Статистические данные свидетельствуют о том, что самую высокую зарплату — 403 600 рублей — в прошлом году получали сотрудники петербургского округа Лахта-Ольгино. В 2021 году после переезда компании «Газпром» в этот округ средний уровень заработной платы вырос здесь более чем в четыре раза по сравнению с показателями, отмечавшимися еще годом ранее. После Лахта-Ольгино с отрывом почти в два раза следует Академический округ российской столицы со средним уровнем зарплаты 243 997,5 рубля.
По уровню средней зарплаты в Красноярском крае первое место занял Норильск. Самую невысокую зарплату в регионе — 40 656 рублей — выплачивают сотрудникам в Назаровском районе — здесь она оказалась почти вчетверо ниже, чем в Норильске. Об этом информирует АиФ.
Тем не менее Норильск не вошел в перечень 25 муниципальных образований с самым стремительным ростом среднего уровня заработной платы за период с 2018 по 2022 год. Согласно заявлениям аналитиков, такой результат свидетельствует об изначально высоком уровне зарплат жителей города в течение данного периода. При этом он постепенно корректировался в сторону роста каждый год. Резкий скачок, который отмечается в муниципалитетах, стал следствием изначально низких заработных плат, существовавших до момента переезда туда крупной компании либо открытия новых производств. В Российской Федерации насчитывается всего 19 муниципалитетов, на территории которых за последние пять лет был зафиксирован рост средней зарплаты в два или более раз.
Изменение среднего уровня заработной платы с учетом инфляции также стало частью исследования Forbes. Аналитикам удалось выяснить, что с 2019 по 2022 год в 315 муниципалитетах в 63 российских регионах накопленная инфляция превысила накопленный рост средней заработной платы. Норильск в данный список включен не был. Население города в Заполярье главным образом составляют работники «Норникеля» и их родственники. Компания ежегодно индексирует заработную плату сотрудников с учетом инфляции. В среднем рост заработной платы в «Норникеле» с 2018 по 2022 год составил 75 процентов — это значительно превышает уровень инфляции.