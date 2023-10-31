На тюменских дорогах до конца года установят 26 шериф-балок

Напомним, в прошлом месяце Александр Моор на межведомственном заседании по дорожной безопасности заметил, что порядок на трассах должен обеспечиваться не штрафами, а профилактикой. Он поручил ответственным службам, найти такие решения, которые позволили бы контролировать ситуацию с ДТП и снизить смертность на дорогах.