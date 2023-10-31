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На тюменских дорогах до конца года установят 26 шериф-балок

На тюменских дорогах до конца года установят 26 шериф-балок

31 октября 2023, 12:42
Фото: 1MI
На региональных дорогах Тюменской области в 2023 году будут установлены 26 шериф-балок. Конструкции предназначены для профилактики ДТП, сообщает Главное управление строительства региона.

Сейчас установлено пять таких шериф-балок — на Обходе Тюмени, по дороге в аэропорт Рощино. Также они уже есть на всех дорогах опорной сети региона.

«Устройства имитируют проблесковые маячки автомобилей ГИБДД, чем привлекают внимание водителей. Опыт других регионов показывает, что установка таких систем профилактики ДТП значительно повышает безопасность на дорогах», — пояснили в агентстве.

Напомним, в прошлом месяце Александр Моор на межведомственном заседании по дорожной безопасности заметил, что порядок на трассах должен обеспечиваться не штрафами, а профилактикой. Он поручил ответственным службам, найти такие решения, которые позволили бы контролировать ситуацию с ДТП и снизить смертность на дорогах.

Снижение числа ДТП является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который Тюменская область реализует в числе первых регионов — с 2017 года.

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#Ирина Швецова
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