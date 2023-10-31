МСП Банк: Кредиты для бизнеса подешевели на 3% на фоне повышения ключевой ставки

МСП Банк, являющийся дочерним банком Корпорации МСП, понизил процентные ставки по экспресс-кредитам на 1 процентный пункт. Это означает, что для бизнеса ставки банка по кредитам будут ниже рыночных на 1 — 3%, и это при том, что ЦБ поднял ключевую ставку на 2%.

В рамках программ льготного финансирования минимальная ставка теперь составляет от 12,5%, пишет ria.ru. Новые условия распространяются на следующие программы: «Экспресс-поддержка, Экспресс-кредит на исполнение контракта, Туристический льготный экспресс-кредит, Экспресс-оборотный, Экспресс-франшиза». При этом все другие параметры остаются неизменными: предоставление кредита до 50 млн рублей на срок до 3 лет без залога, комиссий и страхования. Главная цель МСП Банка, по словам генерального директора Корпорации МСП, председателя наблюдательного совета МСП Банка Александра Исаевича, — обеспечить доступное финансирование для бизнеса. Он надеется, что другие крупные банки также смогут сохранить ставки на прежнем уровне, чтобы поддержать предпринимателей, так как сектор МСП является одним из основных участников структурной перестройки экономики. В настоящее время МСП Банк активно работает над перезапуском экспресс-кредитования, рассказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк. В ближайшем будущем планируется перейти к более быстрому процессу рассмотрения заявок на эти кредиты. Кроме того, будет сокращено количество необходимых документов для получения займа. Заявки на экспресс-кредиты МСП Банка принимаются на официальном сайте. Получить кредит по сниженным ставкам возможно до 30 ноября 2023 года. Напомним, что МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Этот проект курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.