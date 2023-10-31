Мигранта, специально приехавшего торговать наркотиками, задержали в Тюмени

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Тюменские оперативники задержали мигранта, подозреваемого в распространении наркотиков. Как сообщают в УМВД России по Тюменской области, 25-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья намеренно приехал в регион, чтобы заниматься незаконной деятельностью. По словам задержанного, это было его прямой обязанностью.
Из арендованной мигрантом квартиры и организованных им тайников в присутствии понятых изъяли 183 свертка с героином, метадоном, мефедроном и марихуаной общей массой в 80 граммов.
В отношении иностранного специалиста возбуждено уголовное дело, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы. На данный момент он заключен под стражу, расследование продолжается.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюменскую область возвращаются трудовые мигранты. За семь месяцев этого года в регион приехали более 22 тысяч человек, в том числе около 5 тысяч иностранцев.