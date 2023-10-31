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Published Сегодня, 06:43

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Updated Сегодня, 06:45

Мигранта, специально приехавшего торговать наркотиками, задержали в Тюмени

Мигранта, специально приехавшего торговать наркотиками, задержали в Тюмени

31 октября 2023, 06:43
Фото: Midjourney
Мигрант заявил, что приехал в Тюмень намеренно. У мужчины изъяли 183 свертка веществ разных сортов.
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Суд

Тюменские оперативники задержали мигранта, подозреваемого в распространении наркотиков. Как сообщают в УМВД России по Тюменской области, 25-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья намеренно приехал в регион, чтобы заниматься незаконной деятельностью. По словам задержанного, это было его прямой обязанностью.

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Из арендованной мигрантом квартиры и организованных им тайников в присутствии понятых изъяли 183 свертка с героином, метадоном, мефедроном и марихуаной общей массой в 80 граммов.

В отношении иностранного специалиста возбуждено уголовное дело, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы. На данный момент он заключен под стражу, расследование продолжается.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюменскую область возвращаются трудовые мигранты. За семь месяцев этого года в регион приехали более 22 тысяч человек, в том числе около 5 тысяч иностранцев.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Суд#Мигранты#Наркотики#Наркодилеры#Наркопреступления#Иностранные граждане#Любовь Селезнева
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