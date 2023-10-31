Итоги дня в Тюмени: пенсионеров кинула дочь, бойцу СВО нужен протез, реагенты или лед

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
Супруги Дмитрий и Виктория Марчук переехали в Тюмень из ЯНАО десять лет назад. Квартиру северянам выделили в микрорайоне «Ямальский-1».
Но из-за проблем со здоровьем у сына пенсионерам часто приходилось навещать его в Ноябрьске. Там же еще и оставалась внучка-инвалид. Однажды, вернувшись из поездки, супруги не смогли открыть дверь своими ключами. Оказалось, что пока они отсутствовали, жилплощадью завладела их дочь.
Так пенсионеры оказались буквально на улице. Однако им повезло, соседи помогли найти недорогую квартиру в соседнем доме. Супруги и их внучка с инвалидностью до сих пор проживают в ней — за аренду платят 15 тыс. рублей.
С наступлением холодов тюменцы вновь столкнулись с гололедом на тротуарах и дорогах. Власти пытаются решить проблему реагентами, что у некоторых тюменцев вызывает возмущение. В соцсетях они пишут, что антигололедные средства портят обувь и автомобильную резину, а снег превращается в черную грязь.
«Администрация Тюмени, глава города Кухарук, найдите другое решение. Дороги можно чистить, а тропинки засыпать песочком. Вместо зимней сказки за окном грязь. Ходить невозможно по тротуарам», — написал тюменец в соцсетях.
Однако этого мнения придерживаются не все горожане. Они считают, что лучше потерпеть реагенты, чем получить травму или попасть в ДТП из-за гололеда.
Ветеран СВО из Тюмени получил серьезное ранение под Бахмутом, в результате которого ему ампутировали правую ногу — чуть ниже колена. После московского госпиталя 24-летний боец вернулся домой — на реабилитацию. Но он уже рвется назад — на фронт. Говорит, что это его долг. Однако, чтобы вернуться в строй, ему нужен протез. Стоит он — 500 тысяч рублей. Выплаты, которые тюменец получил ранее ушли на погашение долгов.
«Практически все деньги отдал матери — для погашения кредитов, закрытия ипотеки, раздачи долгов и небольшого ремонта в доме. Неудобно просить», — пояснил боец.
Мужчина надеется, что ему все-таки получится собрать необходимую сумму на протез. В этом ему помогают друзья и знакомые.
Сергей Девляшов, известный Тюмени, как человек-паук, покоривший одну из башен Москва-сити, прошел в финал экстремального ТВ-шоу «Суперниндзя». Полосу препятствий спортсмен преодолел за 4 минуты и 15 секунд.
Это уже второй участник из Тюмени, который выбился в финал известного шоу. Первым стал тренер по воркауту Федор Трубин.
По обвинению в госизмене задержан житель Тюмень, который участвовал в боевых действиях против России. Мужчина уехал из страны в Украину и там вступил в ряды ВСУ.
Если преступление сибиряка будет доказано в суде, ему грозит лишение свободы до 20 лет или даже пожизненно.