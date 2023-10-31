Итоги дня в Тюмени: пенсионеров кинула дочь, бойцу СВО нужен протез, реагенты или лед

Ветеран СВО из Тюмени получил серьезное ранение под Бахмутом, в результате которого ему ампутировали правую ногу — чуть ниже колена. После московского госпиталя 24-летний боец вернулся домой — на реабилитацию. Но он уже рвется назад — на фронт. Говорит, что это его долг. Однако, чтобы вернуться в строй, ему нужен протез. Стоит он — 500 тысяч рублей. Выплаты, которые тюменец получил ранее ушли на погашение долгов.