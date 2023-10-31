Исследовать любимый город помогут «Туры» от «Страны Девелопмент»

Экскурсии полезны как для жителей районов, так и для тех, кто только планирует ими стать. Одним из важнейших критериев при приобретении жилья является локация. Почти каждый пятый покупатель задумывается о том, насколько благоприятен район и насколько в нем комфортно жить. Жилые комплексы «Страны Девелопмент», выбранные как отправные точки экскурсий, находятся именно в таких частях города: занимательных — с точки зрения истории и культуры, развитых — с точки зрения инфраструктуры.