Исследовать любимый город помогут «Туры» от «Страны Девелопмент»

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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«Страна Девелопмент» разработала серию увлекательных маршрутов — и теперь каждый желающий может прогуляться по любимым районам и узнать о них много нового.
В подготовке принимали участие опытные гиды, которые поделились самыми любопытными находками. Так, неприметный, на первый взгляд, сквер, дает возможность отдохнуть от городской суеты, а множество различных локаций знакомят с объектами уличного искусства и необычными памятниками. «Туры по Стране» помогут жителям узнать больше о родных местах.
Маршруты для самостоятельных прогулок доступны бесплатно в специальном чат-боте. Необходимо лишь выбрать желаемую экскурсию — и можно отправляться в увлекательное путешествие по районам города. Чат-бот с картой маршрута и историей локаций доступен в любое удобное время. Помимо этого, в рамках запуска проекта жители могут прогуляться по маршрутам от Страны вместе с гидом, который принимал участие в их разработке, и узнать все самые интересные факты из первых уст. Экскурсия бесплатная.
Одними из первых поучаствовать в проекте «Туры по Стране» смогут жители Тюмени. Все желающие получат возможность изучить любимые районы благодаря трем увлекательным экскурсиям.
⦁ Вторая экскурсия пройдет в районе КПД. Начало — ЖК «Сердце Сибири». Прогулка придется по душе любителям искусства, которые увидят настоящую картинную галерею под открытым небом и узнают больше о смыслах этих работ.
⦁ Третий маршрут начинается от ЖК «Звездный», который покорил тюменцев своей инфраструктурой. Во время экскурсии получится окунуться в динамичную жизнь, наполненную яркими событиями, и тут же насладиться атмосферой деревенского спокойствия на Старом Мысе.
Пешие экскурсии с гидом пройдут в Тюмени в выходные 4 и 5 ноября. А желающие прогуляться самостоятельно с помощью чат-бота смогут уже с 31 октября.
Экскурсии полезны как для жителей районов, так и для тех, кто только планирует ими стать. Одним из важнейших критериев при приобретении жилья является локация. Почти каждый пятый покупатель задумывается о том, насколько благоприятен район и насколько в нем комфортно жить. Жилые комплексы «Страны Девелопмент», выбранные как отправные точки экскурсий, находятся именно в таких частях города: занимательных — с точки зрения истории и культуры, развитых — с точки зрения инфраструктуры.
Записаться на экскурсию с гидом или перейти в чат-бот для самостоятельной прогулки можно на сайте: https://strana-marshruty.com/.
ЖК «Европейский берег 2.0». ООО СЗ «К2». Проектная декларация на наш. дом.рф.
ЖК «Сердце Сибири». АО СЗ «Стройтранс №1». Проектная декларация на наш. дом.рф.
ЖК «Звездный». ООО СЗ «СТРАНА.ЗВЁЗДНЫЙ». Проектная декларация на наш. дом.рф.