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Исследовать любимый город помогут «Туры» от «Страны Девелопмент»

Исследовать любимый город помогут «Туры» от «Страны Девелопмент»

31 октября 2023, 06:47
Фото: «Страна Девелопмент»
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История родного города гораздо интереснее, чем кажется. Даже привычный маршрут от работы до дома таит в себе интересные истории. Это и вдохновило застройщика «Страна Девелопмент» на проект «Туры по Стране».

«Страна Девелопмент» разработала серию увлекательных маршрутов — и теперь каждый желающий может прогуляться по любимым районам и узнать о них много нового.

В подготовке принимали участие опытные гиды, которые поделились самыми любопытными находками. Так, неприметный, на первый взгляд, сквер, дает возможность отдохнуть от городской суеты, а множество различных локаций знакомят с объектами уличного искусства и необычными памятниками. «Туры по Стране» помогут жителям узнать больше о родных местах.

Фото: «Страна Девелопмент»

Маршруты для самостоятельных прогулок доступны бесплатно в специальном чат-боте. Необходимо лишь выбрать желаемую экскурсию — и можно отправляться в увлекательное путешествие по районам города. Чат-бот с картой маршрута и историей локаций доступен в любое удобное время. Помимо этого, в рамках запуска проекта жители могут прогуляться по маршрутам от Страны вместе с гидом, который принимал участие в их разработке, и узнать все самые интересные факты из первых уст. Экскурсия бесплатная.

Одними из первых поучаствовать в проекте «Туры по Стране» смогут жители Тюмени. Все желающие получат возможность изучить любимые районы благодаря трем увлекательным экскурсиям.

  • Первая пройдет в Заречном микрорайоне. Точка старта — ЖК «Европейский берег», в окрестностях которого можно отдохнуть от городской суеты, послушать уличных музыкантов и познакомиться со стрит-артом.
Фото: «Страна Девелопмент»

⦁ Вторая экскурсия пройдет в районе КПД. Начало — ЖК «Сердце Сибири». Прогулка придется по душе любителям искусства, которые увидят настоящую картинную галерею под открытым небом и узнают больше о смыслах этих работ.

Фото: «Страна Девелопмент»

⦁ Третий маршрут начинается от ЖК «Звездный», который покорил тюменцев своей инфраструктурой. Во время экскурсии получится окунуться в динамичную жизнь, наполненную яркими событиями, и тут же насладиться атмосферой деревенского спокойствия на Старом Мысе.

Фото: «Страна Девелопмент»

Пешие экскурсии с гидом пройдут в Тюмени в выходные 4 и 5 ноября. А желающие прогуляться самостоятельно с помощью чат-бота смогут уже с 31 октября.

Экскурсии полезны как для жителей районов, так и для тех, кто только планирует ими стать. Одним из важнейших критериев при приобретении жилья является локация. Почти каждый пятый покупатель задумывается о том, насколько благоприятен район и насколько в нем комфортно жить. Жилые комплексы «Страны Девелопмент», выбранные как отправные точки экскурсий, находятся именно в таких частях города: занимательных — с точки зрения истории и культуры, развитых — с точки зрения инфраструктуры.

Записаться на экскурсию с гидом или перейти в чат-бот для самостоятельной прогулки можно на сайте: https://strana-marshruty.com/.

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ЖК «Сердце Сибири». АО СЗ «Стройтранс №1». Проектная декларация на наш. дом.рф.
ЖК «Звездный». ООО СЗ «СТРАНА.ЗВЁЗДНЫЙ». Проектная декларация на наш. дом.рф.

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