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Губернаторские стипендии получили лучшие студенты Тюменской области

Губернаторские стипендии получили лучшие студенты Тюменской области

31 октября 2023, 14:40
Фото: 1MI
Самых успешных студентов в области чествуют уже более 20 лет. В этом году им вручили 89 именных стипендий за достижения в разных видах студенческой деятельности: от научно-исследовательской до спортивной.

За достижения в научно-исследовательской, спортивной, художественной, социальной, образовательной и интеллектуальной деятельности в 2023 году было отмечено 89 студенты — все они обучаются на очном отделении второго и более старших курсов. Так, 12 из этих обучающихся являются студентами аспирантуры, другие 46 обучаются по направления высшего образования и еще 31 человек — обучающиеся по программам среднего профессионального образования.

Удостоверения о получении губернаторской стипендии вручал заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер. В 2022 году этим занимался сам губернатор Александр Моор, также вручивший 89 удостоверений. За более чем 20 лет стипендии получили по меньшей мере 2000 человек.

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На стипендии могут претендовать обучающиеся бакалавриата, специалитета. магистратуры, а также аспирантуры. Последним для возможности удостоиться губернаторской стипендии необходимо получить не менее двух отличных оценок на кандидатских экзаменах.

Ранее «Наш город» писал о том, что дети-сироты получат в два раза меньше подарков, чем дети военных. В 2023 году губернаторские наборы конфет для детей военных будут весить по 1 килограмму, а для сирот и победителей олимпиад будут закуплены наборы весом 500 грамм.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Студенты#Высшее образование#Аспирантура#Дмитрий Балобанов
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