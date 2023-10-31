Губернаторские стипендии получили лучшие студенты Тюменской области

За достижения в научно-исследовательской, спортивной, художественной, социальной, образовательной и интеллектуальной деятельности в 2023 году было отмечено 89 студенты — все они обучаются на очном отделении второго и более старших курсов. Так, 12 из этих обучающихся являются студентами аспирантуры, другие 46 обучаются по направления высшего образования и еще 31 человек — обучающиеся по программам среднего профессионального образования.