Губернаторские стипендии получили лучшие студенты Тюменской области

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
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Updated Сегодня, 14:42
За достижения в научно-исследовательской, спортивной, художественной, социальной, образовательной и интеллектуальной деятельности в 2023 году было отмечено 89 студенты — все они обучаются на очном отделении второго и более старших курсов. Так, 12 из этих обучающихся являются студентами аспирантуры, другие 46 обучаются по направления высшего образования и еще 31 человек — обучающиеся по программам среднего профессионального образования.
Удостоверения о получении губернаторской стипендии вручал заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер. В 2022 году этим занимался сам губернатор Александр Моор, также вручивший 89 удостоверений. За более чем 20 лет стипендии получили по меньшей мере 2000 человек.
На стипендии могут претендовать обучающиеся бакалавриата, специалитета. магистратуры, а также аспирантуры. Последним для возможности удостоиться губернаторской стипендии необходимо получить не менее двух отличных оценок на кандидатских экзаменах.
Ранее «Наш город» писал о том, что дети-сироты получат в два раза меньше подарков, чем дети военных. В 2023 году губернаторские наборы конфет для детей военных будут весить по 1 килограмму, а для сирот и победителей олимпиад будут закуплены наборы весом 500 грамм.