График выплат пособий и пенсий в Тюменской области в ноябре 2023 года

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В этом году День народного единства, который отмечается 4 ноября, выпал на субботу. Поэтому праздничный выходной переносится на понедельник, то есть 6 ноября.
В некоторых регионах из-за праздников пенсионеры получат свои выплаты на день раньше. В Тюменской области смещения графика не произойдет.
«Жители Тюменской области получают пенсии с 8 ноября. Поэтому праздники никак не повлияют на установленный график социальных выплат — 8 и 19 числа каждого месяца», — пояснили в пресс-службе регионального отделения СФР.
Напомним, с 1 января пенсии в России будут проиндексированы на 7,5%. В среднем по стране она составит около 23 тысяч рублей.
Также российские власти приняли новый закон, который позволяет признавать банкротами пенсионеров с задолженностью от 25 тысяч рублей до миллиона. Избавиться от кредитов по аналогичным условиям смогут и семьи, у которых единственный доход — детские пособия.