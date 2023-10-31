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Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

В ноябре график выплат пенсий и пособий изменился.

График выплат пособий и пенсий в Тюменской области в ноябре 2023 года

31 октября 2023, 07:23
Фото: 1MI
В ноябре график выплат пенсий и пособий изменился.

Тюменцам рассказали, как изменился график выплат пенсий и пособий в ноябре

Ноябрьские праздники не повлияют на график выплат пенсий тюменцам. Свои деньги они получат в установленные ранее сроки. Об этом «Нашему городу» рассказали в региональном отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

В этом году День народного единства, который отмечается 4 ноября, выпал на субботу. Поэтому праздничный выходной переносится на понедельник, то есть 6 ноября.

В некоторых регионах из-за праздников пенсионеры получат свои выплаты на день раньше. В Тюменской области смещения графика не произойдет.

«Жители Тюменской области получают пенсии с 8 ноября. Поэтому праздники никак не повлияют на установленный график социальных выплат — 8 и 19 числа каждого месяца», — пояснили в пресс-службе регионального отделения СФР.

Напомним, с 1 января пенсии в России будут проиндексированы на 7,5%. В среднем по стране она составит около 23 тысяч рублей.

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Также российские власти приняли новый закон, который позволяет признавать банкротами пенсионеров с задолженностью от 25 тысяч рублей до миллиона. Избавиться от кредитов по аналогичным условиям смогут и семьи, у которых единственный доход — детские пособия.

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