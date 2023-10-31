Город к зиме готов! УСТЭК получила паспорт готовности к работе

В 2023 году подача тепла потребителям в Тюмени началась с 21 сентября. В межотопительный период 2023 года порядка 850 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения подготовлено в полном объеме к работе в осенне-зимнем периоде, проведено 7 этапов гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность, выполнены работы по ремонту сетей и реконструкции котельных. В рамках мероприятий Инвестиционной программы и программы ремонтов 2023 года АО «УСТЭК» проведены строительно-монтажные работы на 59 объектах общей протяженностью 14 006 м.