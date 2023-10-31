Город к зиме готов! УСТЭК получила паспорт готовности к работе

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
АО «УСТЭК» получило паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2023/2024 годов. Проверка готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду осуществляется согласно Приказу Минэнерго России «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».
Подтверждающий документ выдается Администрацией города Тюмени на основании акта проверки готовности объектов УСТЭК к отопительному периоду. Это значит, что проводимая в межотопительный период УСТЭК ремонтная кампания полностью завершена и город готов к зиме.
В 2023 году подача тепла потребителям в Тюмени началась с 21 сентября. В межотопительный период 2023 года порядка 850 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения подготовлено в полном объеме к работе в осенне-зимнем периоде, проведено 7 этапов гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность, выполнены работы по ремонту сетей и реконструкции котельных. В рамках мероприятий Инвестиционной программы и программы ремонтов 2023 года АО «УСТЭК» проведены строительно-монтажные работы на 59 объектах общей протяженностью 14 006 м.
На случай возникновения инцидентов на тепловых сетях в отопительный период УСТЭК сформирован необходимый запас материалов и ресурсов, полностью подготовлен производственный персонал, заключены договоры с транспортными организациями, предоставляющими технику для производства работ.
Ранее «Наш город» писал о том, что УСТЭК уже более 6 лет согревает жителей Тюмени. Компания обслуживает 846 километров теплосетей и сетей горячего водоснабжения Тюмени, 42 котельные установки, 184 центральных тепловых пункта, 5 подкачивающих насосных станций.