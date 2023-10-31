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Два человека пострадали из-за лося на тюменской трассе

Два человека пострадали из-за лося на тюменской трассе

31 октября 2023, 08:09
Фото: ГИБДД Тюменской области
Авария произошла на трассе под Голышманово. Предположительно, водитель не успел затормозить.
Сюжет
ДТП

Минувшим вечером на 204-километре трассы «Тюмень — Омск» под Голышманово сбили лося.

В ГИБДД Тюменской области сообщили, что животное погибло на месте. Предполагается, что водитель «Фольксвагена» выбрал небезопасную скорость, из-за чего не смог вовремя остановиться перед вышедшим на дорогу животным.

На тюменской трассе неизвестный сбил лося
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При столкновении пострадали 58-летний водитель и его 56-летняя пассажирка. Они получили легкие повреждения, помощь им оказали на месте происшествия. Также на заднем сиденье находился четырехлетний ребенок, он не пострадал.

Уточняется, что семья возвращалась домой в Ишимский район из Тюмени. Все обстоятельства аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» сообщал, что на трассе возле Ишима сбили лошадь. При столкновении автомобиль вылетел в кювет, водитель получил травму позвоночника.

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