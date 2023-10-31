Бывшую чиновницу из Тюменской области «развели» почти на 20 миллионов рублей

Анна также представилась сотрудником банка. Чтобы спасти свои сбережения, Валентине нужно было сесть в чёрный автомобиль, который ждал её у подъезда дома, снять 19 миллионов с карты и положить на «сберегательный счёт». Получив деньги, аферисты не успокоились. Анна звонила ещё несколько раз и под разными предлогами просила переслать QR-код из онлайн-банка. У Валентины каждый раз списывались деньги: 600, 105, 100 тысяч.