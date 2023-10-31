Бывшую чиновницу из Тюменской области «развели» почти на 20 миллионов рублей

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
18 октября пенсионерке позвонил Александр, представившийся ведущим специалистом Центробанка и сообщил, что у Валентины проблемы — в банк поступила заявка на кредит и снятие денег от её имени.
Женщина не на шутку испугалась и выложила мошенникам откровенно всю информацию о своих сбережениях. «Сотрудник», приятно удивлённый таким откровением, попросил подождать звонка его помощницы Анны.
Анна также представилась сотрудником банка. Чтобы спасти свои сбережения, Валентине нужно было сесть в чёрный автомобиль, который ждал её у подъезда дома, снять 19 миллионов с карты и положить на «сберегательный счёт». Получив деньги, аферисты не успокоились. Анна звонила ещё несколько раз и под разными предлогами просила переслать QR-код из онлайн-банка. У Валентины каждый раз списывались деньги: 600, 105, 100 тысяч.
В конце концов мошенники попытались выйти на новый уровень и начали выяснять, какая собственность имеется у Валентины в Москве. Только после этого пенсионерка заподозрила неладное — заглянула в историю операций в банке и увидела, что лишилась 19,8 миллионов рублей, передает тг-канал Baza.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске телефонные мошенники похитили у пенсионера 16 миллионов рублей. Также как и экс-чиновнице, ему предложили перевести все свои сбережения на «защищенный» счет.