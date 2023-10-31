nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Врачи спасали тюменца с ожогами 90% тела

«Будто вода бежит, а это плавилась одежда»: врачи спасли тюменца с 90% ожогами тела

31 октября 2023, 05:04
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Врачи спасали тюменца с ожогами 90% тела

Тюменского добровольца, получившего серьезные ожоги тела во время тушения ландшафтного пожара в Нижнетавдинском районе в мае этого года, выписали из больницы. Под присмотром врачей Иван Викторович провел пять месяцев.
Фото: Здравоохранение Тюменской области

Врач-хирург ожогового отделения ОКБ №1 Наталия Маляренко вспоминает, что в больницу тюменец поступил в тяжелом состоянии. Площадь поражения кожи составляла 90%, 40% ожогов были глубокие.

«Такая травма относится к категории несовместимой с жизнью. Он был помещен в противоожоговую кровать, переведен на ИВЛ. Ему было выполнено пять этапов восстановления кожного покрова», — рассказала врач-хирург.

За жизнь Ивана Александрова медики боролись на протяжении трех недель. Из-за ожогов глаз у мужчины не смыкались веки. Для того, чтобы сохранить зрение врачи провели операцию и пять этапов аутодермопластики. В настоящее время кожный покров восстановлен.

Фото: Здравоохранение Тюменской области

На протяжении всего времени, что Иван был в больнице, с ним была его супруга Галина — подбадривала, сопровождала на необходимые процедуры.

«Когда я его увидела, он был черный, а глаза белые, я узнала его по остаткам одежды. Когда мы ехали в больницу, он был еще в сознании, а я молилась. Хочу поблагодарить всех сотрудников. Здесь врачи — золотые! Они мне все стали родными», — подчеркнула женщина.

Сам Иван вспоминает, что в тот день подул сильные ветер и он вместе с другими добровольцами оказался окружен огненным кольцом.

«Сильный жар и как будто по телу вода бежит. Я только потом понял — это плавилась одежда», — рассказал мужчина.

В настоящее время Иван уже выписан из больницы домой, но ему предстоит еще долгая реабилитация.

Тюменская область получит из федерального бюджета более 186 млн рублей
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в начале мая этого года в Нижнетавдинском районе бушевал природный пожар. Вместе с огнеборцами от огненной стихией населенные пункты защищали добровольцы. В ночь с 7 на 8 мая произошла трагедия — во время тушения ландшафтного пожара в районе деревни Красный Яр погиб один из добровольцев. Еще двое, в числе которых оказался Иван, получили ожоги.

Читайте также:
Бастрыкин потребовал разобраться с нарушением прав сирот из ТюмениТюменские коммунисты выйдут на митинг 7 ноября. В этом году им разрешилиВ Тюмени выросли цены на бытовую технику
#Общество#Тюмень#Касается каждого#Валентина Бурнашева#Врачи#Тюменская область#Новости тюмени#Ожоги#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Ландшафтный пожар
Подпишитесь
«Готовим на костре»: более тысячи тюменцев в поселке остались без электричества
Вчера, 07:54
Актер из Тюмени принимает участие в съемках сериала «Спасская»
Вчера, 02:32
Штрафы за допуслуги, снижение суммы для банкротства: нововведения ноября для тюменцев
Сегодня, 04:45
График выплат пособий и пенсий в Тюменской области в ноябре 2023 года
Сегодня, 07:23
Тюменские коммунисты выйдут на митинг 7 ноября. В этом году им разрешили
Сегодня, 04:02
«Оставили раненого»: тюменка ищет пропавшего брата, уехавшего на СВО вместо тюрьмы
Вчера, 05:55