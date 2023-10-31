«Будто вода бежит, а это плавилась одежда»: врачи спасли тюменца с 90% ожогами тела

Ранее «Наш Город» писал, что в начале мая этого года в Нижнетавдинском районе бушевал природный пожар. Вместе с огнеборцами от огненной стихией населенные пункты защищали добровольцы. В ночь с 7 на 8 мая произошла трагедия — во время тушения ландшафтного пожара в районе деревни Красный Яр погиб один из добровольцев. Еще двое, в числе которых оказался Иван, получили ожоги.