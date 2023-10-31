«Будто вода бежит, а это плавилась одежда»: врачи спасли тюменца с 90% ожогами тела

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Врач-хирург ожогового отделения ОКБ №1 Наталия Маляренко вспоминает, что в больницу тюменец поступил в тяжелом состоянии. Площадь поражения кожи составляла 90%, 40% ожогов были глубокие.
«Такая травма относится к категории несовместимой с жизнью. Он был помещен в противоожоговую кровать, переведен на ИВЛ. Ему было выполнено пять этапов восстановления кожного покрова», — рассказала врач-хирург.
За жизнь Ивана Александрова медики боролись на протяжении трех недель. Из-за ожогов глаз у мужчины не смыкались веки. Для того, чтобы сохранить зрение врачи провели операцию и пять этапов аутодермопластики. В настоящее время кожный покров восстановлен.
На протяжении всего времени, что Иван был в больнице, с ним была его супруга Галина — подбадривала, сопровождала на необходимые процедуры.
«Когда я его увидела, он был черный, а глаза белые, я узнала его по остаткам одежды. Когда мы ехали в больницу, он был еще в сознании, а я молилась. Хочу поблагодарить всех сотрудников. Здесь врачи — золотые! Они мне все стали родными», — подчеркнула женщина.
Сам Иван вспоминает, что в тот день подул сильные ветер и он вместе с другими добровольцами оказался окружен огненным кольцом.
«Сильный жар и как будто по телу вода бежит. Я только потом понял — это плавилась одежда», — рассказал мужчина.
В настоящее время Иван уже выписан из больницы домой, но ему предстоит еще долгая реабилитация.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале мая этого года в Нижнетавдинском районе бушевал природный пожар. Вместе с огнеборцами от огненной стихией населенные пункты защищали добровольцы. В ночь с 7 на 8 мая произошла трагедия — во время тушения ландшафтного пожара в районе деревни Красный Яр погиб один из добровольцев. Еще двое, в числе которых оказался Иван, получили ожоги.