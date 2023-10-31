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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Автомобилистов предупредили о перекрытии движения на одной из тюменских трасс

Автомобилистов предупредили о перекрытии движения на одной из тюменских трасс

31 октября 2023, 07:03
Фото: 1MI
2 ноября движение по трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» будет затруднено. Сообщается, что в течение дня проезд будет перекрываться три раза.

На 531 километре трассы Р-404 «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» 2 ноября будет перекрыто движение.

Сообщается, что на данном участке будут проводиться работы по натяжке проводов. Проезд будет перекрываться с 10:30 до 11:00, с 11:30 до 12:00 и с 12:30 до 13:00.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени завершается строительство первой трехуровневой развязки. Движение по ней обещают запустить в скором времени.

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#Общество#Тюменская область#Автомобилисты#Перекрытие дороги#Автомобили#Дороги#Предупреждение#Любовь Селезнева
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