Автомобилистов предупредили о перекрытии движения на одной из тюменских трасс

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
На 531 километре трассы Р-404 «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» 2 ноября будет перекрыто движение.
Сообщается, что на данном участке будут проводиться работы по натяжке проводов. Проезд будет перекрываться с 10:30 до 11:00, с 11:30 до 12:00 и с 12:30 до 13:00.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени завершается строительство первой трехуровневой развязки. Движение по ней обещают запустить в скором времени.