Завербованные россияне рискуют попасть под уголовную ответственность

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Схема таких преступлений примерно одинаковая. За небольшое вознаграждение «кураторы» предлагают выполнить задание. Как правило, субъектами таких манипуляций являются подростки, которым предложенная сумма кажется существенной. Однако нередко они забывают, что акты такого «хулиганства» наказываются большим тюремным сроком. Об этом пишет rosbalt.ru.
Спецслужбы, как правило, очень быстро вычисляют таких диверсантов, заявил адвокат Аркадий Анишин. Затем следуют задержание и арест.
Более того, раскрываемость подобных преступлений выше 93%. Даже если преступление не доведено до конца по независящим от исполнителя причинам, то это все равно влечет наказание.
«Сегодняшняя правоприменительная практика показывает: длительные сроки заключения практически гарантированы. Уголовное дело практически гарантировано — про учебу и вообще нормальную жизнь придется очень надолго забыть», — добавил Анишин.
При этом возле каждого стратегического объекта установлены видеокамеры. Помимо того, на таких объектах дежурят правоохранители, которые готовы задержать злоумышленника в момент совершения преступления. Например, это недавно произошло рядом со станцией Псков-Товарный, где преступник был схвачен с поличным.
«Не надо думать, что подобными диверсантами становятся только подростки из неблагополучных семей или же люди с повышенной внушаемостью, — поделилась психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии (г. Санкт-Петербург) Наталья Фомина. — Многих в этом возрасте привлекает ощущение риска, пересечения допустимых границ. Особенно если все это происходит на фоне быстрой наживы».
По ее словам, родителям стоит внимательно относиться к тому, что делают их дети, поскольку рассказов о проблемах с поступлением в вуз или еще каких-то мелочах явно недостаточно.