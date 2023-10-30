«Вам не положено жилье»: две сироты из Тюмени 20 лет не могут получить квартиры

Пару лет назад Василий и Владимир через своего общего знакомого вышли на адвоката. Анастасия прониклась историей мужчин и решила им помочь. Она считает, что администрация Тюмени и департамент соцразвития забыли включить сирот в списки на получение жилья и не признают свою ошибку. Городские власти утверждают, что с 18 до 23 лет Владимир и Василий должны были обратиться с заявлениями, но пропустили срок, поэтому им не полагаются квартиры.