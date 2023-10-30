«Вам не положено жилье»: две сироты из Тюмени 20 лет не могут получить квартиры

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Мужчины рассказывают, что пока они отбывали положенный срок в колониях, все их одногруппники уже получили квартиры. После выхода из колоний мужчины обратились к властям, но так ничего не добились. Теперь проблему с жильем тюменцы просят решить главу Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Василий Микерин работает в автосервисе, там же и проживает уже на протяжении 10 лет. Вспоминает, что в колонию попал из-за драки — там провел четыре года.
«Когда вышел, начал искать жилье. Я знал, что мне должны квартиру дать, но во всех инстанциях получил от ворот поворот. Мне сначала дали список, я бегал-бегал, но круговорот замкнутый. А нужно что-то есть, где-то жить. С 2000 года по сути живу в гараже у знакомого и подрабатываю там же, в автосервисе», — рассказывает Василий 72.RU.
У Владимира судьба схожа. Правда, в колонии ему пришлось провести 8 лет — за драку со смертельным исходом. Он до смерти забил своего приятеля во время застолья. До того как попасть в тюрьму Владимир жил с сожительницей. Но пока он отбывал срок, в ее доме произошел пожар — сгорели все документы.
После выхода из колонии ему пришлось восстанавливать все бумаги и обращаться к властям по поводу жилья. Но везде получил отказ. Сейчас он тоже живет на автомойке, где и работает — его приютил владелец.
У Владимира есть пятилетний сын. Мужчина говорит, что навещает его раз в неделю — гуляют с ним, ходят в пиццерию.
«Хотелось бы чаще видеться, но не приведу же я его на автомойку. А была бы своя квартира, так бы мог забирать его к себе почаще», — посетовал мужчина.
Пару лет назад Василий и Владимир через своего общего знакомого вышли на адвоката. Анастасия прониклась историей мужчин и решила им помочь. Она считает, что администрация Тюмени и департамент соцразвития забыли включить сирот в списки на получение жилья и не признают свою ошибку. Городские власти утверждают, что с 18 до 23 лет Владимир и Василий должны были обратиться с заявлениями, но пропустили срок, поэтому им не полагаются квартиры.
Однако адвокат уверена в то, что данный факт не лишает мужчин права на получение жилья
Ранее «Наш Город» пиал, что в Тюменской области сироте выдали жилье в аварийном доме в селе Вагай, где протекает крыша и практически нет отопления. В настоящее время этой историей заинтересовался Следственный комитет. Проводится проверка.