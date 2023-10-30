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Posted 30 октября, 11:36

Published 30 октября, 11:36

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

В Тюменской области по гаражной амнистии оформлено почти 10 тысяч объектов

В Тюменской области по гаражной амнистии оформлено почти 10 тысяч объектов

30 октября 2023, 11:36
Фото: 1MI
Закон о «гаражной амнистии» вступил в силу два года назад. За это время в Тюменской области по упрощенной форме оформления собственности зарегистрировано почти 9880 объектов — 3 080 гаражей и 6 800 земельных участков, сообщает пресс-служба правительства региона.

Общая площадь земельных участков под гаражами, поставленных на кадастровый учет, составила 16,6 га.

Как оформить гараж в собственность рассказал замруководителя управления по Тюменской области Вячеслав Санников.

Зачем нужна «гаражная амнистия»

Упрощенная форма оформления собственности позволяет владельцам гаражей и их наследникам официально зарегистрировать имущество, купленное с рук — по договору или соглашению.

При этом одновременно с государственной регистрацией права собственности на гараж, проводится и государственная регистрация права на земельный участок, на котором расположен такой гараж.

На какие гаражи распространяется амнистия

Под льготное оформление попадают объекты гаражного назначения, построенные до 30 декабря 2004 года в гаражно-строительных кооперативах и гаражных товариществах. Гаражи должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной.

Не попадают под «гаражную амнистию» самовольные постройки и подземные гаражи в многоквартирных домах и офисных центрах, а также гаражи, возведенные с 2005 года.

Какие документы для этого нужны

Для предоставления земельного участка потребуются документы, подтверждающие предоставление гражданину земельного участка или возникновение у него права на использование земельного участка по иным основаниям либо документы, подтверждающие предоставление исходного земельного участка гаражному кооперативу для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или документ, подтверждающий приобретение гаражным кооперативом права на использование такого участка по иным основаниям, а также технический план гаража (если ранее государственный кадастровый учет гаража не был осуществлен)

При отсутствии указанных документов участок может быть предоставлен при наличии:

  • заключенного до 30.12.2004 договора о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договора о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документов, подтверждающих исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг;
  • документа, подтверждающего проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации гаража до 01.01.2013, в котором имеются указания на гражданина;
  • в качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до 30.12.2004.

Земельный участок также может быть предоставлен наследнику или либо лицу, купившему гараж по соглашению. Обе причины должны быть подтверждены документами.

Где можно оформить гараж по амнистии

Заявление и документы подаются в Фонд имущества Тюменской области через любой многофункциональный центр.

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#Ирина Швецова
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