В Тюменской области по гаражной амнистии оформлено почти 10 тысяч объектов

Posted 30 октября, 11:36
Published 30 октября, 11:36
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
Общая площадь земельных участков под гаражами, поставленных на кадастровый учет, составила 16,6 га.
Как оформить гараж в собственность рассказал замруководителя управления по Тюменской области Вячеслав Санников.
Упрощенная форма оформления собственности позволяет владельцам гаражей и их наследникам официально зарегистрировать имущество, купленное с рук — по договору или соглашению.
При этом одновременно с государственной регистрацией права собственности на гараж, проводится и государственная регистрация права на земельный участок, на котором расположен такой гараж.
Под льготное оформление попадают объекты гаражного назначения, построенные до 30 декабря 2004 года в гаражно-строительных кооперативах и гаражных товариществах. Гаражи должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной.
Не попадают под «гаражную амнистию» самовольные постройки и подземные гаражи в многоквартирных домах и офисных центрах, а также гаражи, возведенные с 2005 года.
Для предоставления земельного участка потребуются документы, подтверждающие предоставление гражданину земельного участка или возникновение у него права на использование земельного участка по иным основаниям либо документы, подтверждающие предоставление исходного земельного участка гаражному кооперативу для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или документ, подтверждающий приобретение гаражным кооперативом права на использование такого участка по иным основаниям, а также технический план гаража (если ранее государственный кадастровый учет гаража не был осуществлен)
При отсутствии указанных документов участок может быть предоставлен при наличии:
Земельный участок также может быть предоставлен наследнику или либо лицу, купившему гараж по соглашению. Обе причины должны быть подтверждены документами.
Заявление и документы подаются в Фонд имущества Тюменской области через любой многофункциональный центр.