В Тюменской области по гаражной амнистии оформлено почти 10 тысяч объектов

Для предоставления земельного участка потребуются документы, подтверждающие предоставление гражданину земельного участка или возникновение у него права на использование земельного участка по иным основаниям либо документы, подтверждающие предоставление исходного земельного участка гаражному кооперативу для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или документ, подтверждающий приобретение гаражным кооперативом права на использование такого участка по иным основаниям, а также технический план гаража (если ранее государственный кадастровый учет гаража не был осуществлен)