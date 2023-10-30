В тюменском аэропорту Рощино на 7 часов задерживается рейс из Минеральных Вод

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
В справочной тюменского аэропорта «Нашему Городу» пояснили, что вылет задержан по причине позднего прибытия самолета — рейс Минеральный Воды — Тюмень прилет в Тюмень в 7-часовым опозданием, вместо 4:40 в 11:31.
По данным онлайн-табло аэропорта Минеральных Вод, с задержкой прибывают и отправляются практически все авиарейсы. Вполне вероятно, что это связано с тем, что в связи с закрытием аэропорта в Махачкале часть самолетов, направлявшихся в Дагестан, были перенаправлены на запасной аэродром Минеральных Вод.
Напомним, накануне Росавиация объявила о закрытии аэропорта в Махачкале до 31 октября в связи с массовыми беспорядками в аэропорту. Участники беспорядков протестовали против прибытия беженцев из Израиля. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 20 человек. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.