В тюменском аэропорту Рощино на 7 часов задерживается рейс из Минеральных Вод

По данным онлайн-табло аэропорта Минеральных Вод, с задержкой прибывают и отправляются практически все авиарейсы. Вполне вероятно, что это связано с тем, что в связи с закрытием аэропорта в Махачкале часть самолетов, направлявшихся в Дагестан, были перенаправлены на запасной аэродром Минеральных Вод.