nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

В тюменском аэропорту Рощино на 7 часов задерживается рейс из Минеральных Вод

В тюменском аэропорту Рощино на 7 часов задерживается рейс из Минеральных Вод

30 октября 2023, 05:26
Фото: 1MI
В тюменском аэропорту Рощино на шесть часов задержан вылет рейса авиакомпании «Азимут» Тюмень — Минеральные Воды. Отправка воздушного судна отложена с 5:40 до 11:50.

В справочной тюменского аэропорта «Нашему Городу» пояснили, что вылет задержан по причине позднего прибытия самолета — рейс Минеральный Воды — Тюмень прилет в Тюмень в 7-часовым опозданием, вместо 4:40 в 11:31.

По данным онлайн-табло аэропорта Минеральных Вод, с задержкой прибывают и отправляются практически все авиарейсы. Вполне вероятно, что это связано с тем, что в связи с закрытием аэропорта в Махачкале часть самолетов, направлявшихся в Дагестан, были перенаправлены на запасной аэродром Минеральных Вод.

Напомним, накануне Росавиация объявила о закрытии аэропорта в Махачкале до 31 октября в связи с массовыми беспорядками в аэропорту. Участники беспорядков протестовали против прибытия беженцев из Израиля. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 20 человек. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Читайте также:
«Вам не положено жилье»: две сироты из Тюмени 20 лет не могут получить квартирыТюменцы встали в километровые пробки из-за снегопадаТюменцев предупредили об опасностях на трассах из-за непогоды
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Задержка рейса#Рощино#Рощино аэропорт
Подпишитесь
«Я разочарован»: тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя, но уже через ХМАО
27 октября, 08:01
Актер из Тюмени принимает участие в съемках сериала «Спасская»
Сегодня, 02:32
В Тюмени курятина подорожала почти на 25%: когда упадут цены?
28 октября, 11:26
Бегут не оглядываясь: в тюменских детсадах острая нехватка воспитателей
Сегодня, 04:48
«Оставили раненого»: тюменка ищет пропавшего брата, уехавшего на СВО вместо тюрьмы
Сегодня, 05:55
Спасал бойцов, когда прилетела мина: в зоне СВО погиб выпускник ТВВИКУ
28 октября, 07:39