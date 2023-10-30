В Тюмени требуются водители на зарплату 147 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
По данным аналитиков HeadHunter, в настоящее время наблюдается дефицит кадров в этой отрасли — на одну вакансию приходится всего 3,3 резюме. Несмотря на то, что размер средней заработной платы увеличился от 7 тысяч до 30 тысяч рублей — с 50 575-114 943 рублей с 2022 году до 57 471-147 563 рублей в 2023 году.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вакансии водителей занимают от общего числа вакансий 4,3%. В регионе сводными остаются более 900 вакансий для представителей данной профессии.