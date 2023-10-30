В Тюмени требуются водители на зарплату 147 тысяч рублей

По данным аналитиков HeadHunter, в настоящее время наблюдается дефицит кадров в этой отрасли — на одну вакансию приходится всего 3,3 резюме. Несмотря на то, что размер средней заработной платы увеличился от 7 тысяч до 30 тысяч рублей — с 50 575-114 943 рублей с 2022 году до 57 471-147 563 рублей в 2023 году.