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В Тюмени вырос спрос на водителей на зарплату до 147 тысяч рублей

В Тюмени требуются водители на зарплату 147 тысяч рублей

30 октября 2023, 06:31
Фото: 1MI

В Тюмени вырос спрос на водителей на зарплату до 147 тысяч рублей

В Тюменской области увеличился спрос на водителей. С начала года работодатели разметили более 6,7 тысяч предложений о работе для представителей данной профессии, что на 49% больше, чем годом ранее.

По данным аналитиков HeadHunter, в настоящее время наблюдается дефицит кадров в этой отрасли — на одну вакансию приходится всего 3,3 резюме. Несмотря на то, что размер средней заработной платы увеличился от 7 тысяч до 30 тысяч рублей — с 50 575-114 943 рублей с 2022 году до 57 471-147 563 рублей в 2023 году.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вакансии водителей занимают от общего числа вакансий 4,3%. В регионе сводными остаются более 900 вакансий для представителей данной профессии.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Водители#Новости тюмени#Работа#Дефицит#Вакансии
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