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Жители Дагестана устроили массовый погром против евреев

«В поисках евреев»: в Дагестане вспыхнули антисемитские митинги

30 октября 2023, 03:47
Фото: 1MI

Жители Дагестана устроили массовый погром против евреев

Разъяренная толпа ворвалась в аэропорт, громя все на своем пути. Митингующие атаковали самолет и задерживали людей, проверяя их документы. Полицейские помешать им не смогли.

Тысячи жителей Махачкалы пришли к аэропорту, ожидая приземление самолета из Израиля. Рейс был регулярным, но на этот раз его прибытие стало причиной стихийного митинга. Дело в том, что люди подумали, что этим рейсом собираются привезти беженцев. Что вчера происходило в Дагестане — рассказывает «Newstracker».

Хронология событий

Агрессия витала в воздухе. Толпа скандировала антисемитские лозунги, кричала «Аллаху Акбар» и размахивала палестинскими флагами.

Спустя некоторое время люди начали прорываться на территорию аэропорта, что у них получилось без труда: немногочисленная охрана не смогла сдержать натиск разъяренной толпы. Проникнув внутрь, митингующие начали громить все, что попадалось под руку.

Люди бегали по коридорам, искали и выгоняли сотрудников, вылавливали пассажиров и проверяли их паспорта, выискивая израильтян. Все это они снимали на видео и публиковали в социальных сетях.

После погрома в здании аэропорта толпа вышла на взлетно-посадочную полосу, заблокировав ее. В самолете компании RedWings, стоящем на аэродроме, находились пассажиры. Им порекомендовали переждать, так как митингующие начали штурмовать судно: они забирались на крылья самолета и пытались открыть двери.

Фото: Baza / Telegram

Около 21:00 по московскому времени стало известно, что пассажиров выпустили из самолета, но им пришлось отбиваться от разъяренных людей. Одна из пассажирок пыталась убедить митингующих, что ездила в Израиль с ребенком на лечение, показывая им российский паспорт.

Реакция властей Дагестана

Власти и МВД пока не прокомментировали ситуацию. В аэропорт стянулись полицейские, но митингующие не дают им даже приблизиться к привокзальной площади. Работу аэропорта пришлось на некоторое время прекратить.

«В связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкала принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет», — говорится в официальном сообщении Росавиации.

К этому времени ситуацию прокомментировал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По его мнению, люди вышли на митинг по указке из-за границы.

Фото: Baza / Telegram
«Друзья, мы сейчас боремся с коварным и опасным врагом, который не гнушается самыми бесчеловечными методами. Это нужно понимать и сохранять холодную голову! Не надо верить фейкам и призывам к протестам! Нельзя позволить расшатать наше общество изнутри! Потому что наша сила — в единстве!», — высказался Меняйло.

В Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела. Организаторам стихийного митинга грозит до 15 лет лишения свободы.

Около 22:00 в местных новостных сообществах появилась информация, что люди начали успокаиваться и расходиться по домам. Небольшие группы митингующих еще несколько часов ходили по зданию аэропорта. К ним подходили силовики и убеждали выйти.

В Минздраве Дагестана сообщили о десяти пострадавших: шесть сотрудников полиции и четверо гражданских. Двое из них в тяжелом состоянии.

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