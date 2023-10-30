«В поисках евреев»: в Дагестане вспыхнули антисемитские митинги

Тысячи жителей Махачкалы пришли к аэропорту, ожидая приземление самолета из Израиля. Рейс был регулярным, но на этот раз его прибытие стало причиной стихийного митинга. Дело в том, что люди подумали, что этим рейсом собираются привезти беженцев. Что вчера происходило в Дагестане — рассказывает «Newstracker».