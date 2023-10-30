В Минцифры РФ рассказали о десятикратном росте числа госпабликов за год

Андрей Цепелев, заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», отметил, что пользователями государственных пабликов уже стали суммарно 115 миллионов подписчиков, из них почти 46 миллионов уникальные. Все паблики сегментированы по территориальному признаку: от федеральных страниц до страниц сельских поселений. Также они разделены по разным тематикам: культура, спорт, образование, здравоохранение и так далее. Это самая масштабная и при этом самая точная система информирования граждан о сервисах учреждений и в целом о работе органов власти. Развитие государственных пабликов в регионах — это большая ответственность для АНО «Диалог Регионы» и ЦУР, по словам Цепелева.