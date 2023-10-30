В Минцифры РФ рассказали о десятикратном росте числа госпабликов за год

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Издание atas.info пишет, что замглавы Минцифры России Олег Качанов подвел итоги первого года работы в социальных сетях официальных страниц госорганов. Он отметил, что за год в Российской Федерации сформировали уникальную систему цифровых представительств государственных органов и организаций, госпаблики стали мощным информационным каналом. Количество сообществ за этот период выросло более чем в 10 раз — с 13 тысяч до 173 тысяч.
«Диалог», головная организация центров управления регионами, отвечает за реализацию закона на уровне субъектов.
Андрей Цепелев, заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», отметил, что пользователями государственных пабликов уже стали суммарно 115 миллионов подписчиков, из них почти 46 миллионов уникальные. Все паблики сегментированы по территориальному признаку: от федеральных страниц до страниц сельских поселений. Также они разделены по разным тематикам: культура, спорт, образование, здравоохранение и так далее. Это самая масштабная и при этом самая точная система информирования граждан о сервисах учреждений и в целом о работе органов власти. Развитие государственных пабликов в регионах — это большая ответственность для АНО «Диалог Регионы» и ЦУР, по словам Цепелева.
Рустам Хайбуллов, вице-президент по стратегическим проектам соцсети «ВКонтакте», рассказал, что ежемесячная аудитория платформы составляет более 85 миллионов пользователей. Из них около половины интересуются работой государственных учреждений или сталкиваются с вопросами, которые находятся в их сфере деятельности.
В Новосибирской области 3 518 государственных пабликов, и суммарно на них подписано 1,9 миллиона пользователей. Ольга Соболева, глава центра управления регионом, подчеркнула, что важным аспектом развития таких пабликов является обучение специалистов государственных организаций и их поддержка. Мерами их стимулирования могут стать дополнительные выплаты, благодарственные письма и внутрирегиональный рейтинг. В этом году центр управления регионом обучил навыкам ведения публичных страниц, созданию контента и общения с аудиторией 800 администраторов госпабликов.
Согласно законодательству с 1 декабря 2022 года все органы власти и государственные учреждения обязаны иметь свою официальную страницу в социальных сетях.