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Тюменцы встали в километровые пробки из-за снегопада

Тюменцы встали в километровые пробки из-за снегопада

30 октября 2023, 03:51
Фото: 2 ГИС
Тюменские дороги в понедельник утром вновь сковали 9-балльные пробки. Заторы наблюдаются практически на всех городских автомагистралях.
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ДТП

Движение затруднено на Федюнинского — от ТЦ «Остров» до Червишевского тракта, на Закалужской — от Червишевского до Московского тракта, на Червишевском тракте — от Федюнинского до Трактовой.

Также в пробке стоят водители на Трактовой, Мориса Тореза — от Запольной до Ленина, на Запольной, Николая Чаплина, Московском тракте — от Сергея Джанбровского до ТРЦ «Колумб». Также затор наблюдается на Окружной дороге — от Московского тракта до Интернациональной.

На Мельнкайте пробка растянулась от Федюнинского до Республики, на Пермякова — от Федюнинского до Широтной. Движение затруднено на 50 лет ВЛКСМ, 50 лет Октября, Республики, Челюскинцев и 2-й Луговой.

Осложняют ситуацию на городских дорогах произошедшие дорожно-транспортные происшествия — к этому часу зафиксировано порядка восьми аварий. На Московском тракте из ДТП фура перегородила дорогу.

Ранее «Наш Город» писал, что из-за снегопада на федеральных трассах осложнилась дорожная обстановка. На аварийных участках движение контролируют наряды ГИБДД,

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