Тюменцы встали в километровые пробки из-за снегопада

Также в пробке стоят водители на Трактовой, Мориса Тореза — от Запольной до Ленина, на Запольной, Николая Чаплина, Московском тракте — от Сергея Джанбровского до ТРЦ «Колумб». Также затор наблюдается на Окружной дороге — от Московского тракта до Интернациональной.