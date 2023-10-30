Тюменцы встали в километровые пробки из-за снегопада

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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Движение затруднено на Федюнинского — от ТЦ «Остров» до Червишевского тракта, на Закалужской — от Червишевского до Московского тракта, на Червишевском тракте — от Федюнинского до Трактовой.
Также в пробке стоят водители на Трактовой, Мориса Тореза — от Запольной до Ленина, на Запольной, Николая Чаплина, Московском тракте — от Сергея Джанбровского до ТРЦ «Колумб». Также затор наблюдается на Окружной дороге — от Московского тракта до Интернациональной.
На Мельнкайте пробка растянулась от Федюнинского до Республики, на Пермякова — от Федюнинского до Широтной. Движение затруднено на 50 лет ВЛКСМ, 50 лет Октября, Республики, Челюскинцев и 2-й Луговой.
Осложняют ситуацию на городских дорогах произошедшие дорожно-транспортные происшествия — к этому часу зафиксировано порядка восьми аварий. На Московском тракте из ДТП фура перегородила дорогу.
Ранее «Наш Город» писал, что из-за снегопада на федеральных трассах осложнилась дорожная обстановка. На аварийных участках движение контролируют наряды ГИБДД,