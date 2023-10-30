Тюменцы массово блокируют дебетовые карты

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
В минувшие выходные тюменцы массово блокировали свои дебетовые карты. Причиной послужили сомнительные уведомления о списании средств. На телефоны приходили уведомления об оплате покупок, которые были совершены в другие дни.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы не могли воспользоваться приложениями «СберБанк» и SBOL. Технические сбои начались после того, как Центральный Банк поднял ставки до 15% годовых.