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Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Тюменцы массово блокируют дебетовые карты

Тюменцы массово блокируют дебетовые карты

30 октября 2023, 13:31
Фото: 1MI
После сбоев, наблюдавшихся в приложениях тюменцам стали приходить оповещения о списании средств.

В минувшие выходные тюменцы массово блокировали свои дебетовые карты. Причиной послужили сомнительные уведомления о списании средств. На телефоны приходили уведомления об оплате покупок, которые были совершены в другие дни.

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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы не могли воспользоваться приложениями «СберБанк» и SBOL. Технические сбои начались после того, как Центральный Банк поднял ставки до 15% годовых.

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#Общество#Тюмень#Касается каждого#Тюменская область#Тюменцы#Сбербанк#Ставки#Блокировка#Уведомления#Дмитрий Балобанов
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