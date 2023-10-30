Тюменские медики отказались выполнять требования прокуратуры

Ранее «Наш город» писал о том, что в систему ОМС войдут новые виды медицинской помощи. Среди них: практика медосмотров и реабилитации, диспансерное наблюдение за хронически больными, охват больных гепатитом С и консультации медицинского психолога в поликлинике. Такие изменения войдут в систему ОМС уже в 2024 году.