Тюменские медики отказались выполнять требования прокуратуры

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В четырех фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) отсутствует оборудование первой необходимости. Ялуторовская межрайонная прокуратуры дважды обращалась к главврачу областной больницы с требованиями решить эту проблему, однако никаких мер предпринято не было.
«Ялуторовская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья граждан и установила, что в фельдшерско-акушерских пунктах Ялуторовского района отсутствует необходимое медицинское оборудование», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что в ФАПах отсутствуют носилки, тонометры и автоматический дефибриллятор. Ялуторовский районный суд вынес решение — укомплектовать ФАПы недостающим оборудованием необходимо до 1 февраля 2024 года.
Ранее «Наш город» писал о том, что в систему ОМС войдут новые виды медицинской помощи. Среди них: практика медосмотров и реабилитации, диспансерное наблюдение за хронически больными, охват больных гепатитом С и консультации медицинского психолога в поликлинике. Такие изменения войдут в систему ОМС уже в 2024 году.