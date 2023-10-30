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Тюменские медики отказались выполнять требования прокуратуры

Тюменские медики отказались выполнять требования прокуратуры

30 октября 2023, 10:38
Фото: 1MI
Ялуторовская межрайонная прокуратура дважды требовала у главврача областной больницы устранить нарушения, связанные с комплектацией ФАПов. Однако этого не произошло и теперь районный суд постановил оборудовать ФАПы всем необходимым до 1 февраля 2024 года.

В четырех фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) отсутствует оборудование первой необходимости. Ялуторовская межрайонная прокуратуры дважды обращалась к главврачу областной больницы с требованиями решить эту проблему, однако никаких мер предпринято не было.

«Ялуторовская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья граждан и установила, что в фельдшерско-акушерских пунктах Ялуторовского района отсутствует необходимое медицинское оборудование», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что в ФАПах отсутствуют носилки, тонометры и автоматический дефибриллятор. Ялуторовский районный суд вынес решение — укомплектовать ФАПы недостающим оборудованием необходимо до 1 февраля 2024 года.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в систему ОМС войдут новые виды медицинской помощи. Среди них: практика медосмотров и реабилитации, диспансерное наблюдение за хронически больными, охват больных гепатитом С и консультации медицинского психолога в поликлинике. Такие изменения войдут в систему ОМС уже в 2024 году.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Прокуратура#Оборудование#Здоровье#Ялуторовский район#Медики#Дмитрий Балобанов
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