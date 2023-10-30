Тюменские автобусы будут ходить по расписанию выходных дней

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
По сообщениям МКУ «Тюменьгортранс» общественный транспорт перестроится на расписание выходных дней с 4 по 6 ноября.
Узнать график отправления автобусов и маршруток можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте Тюменьгортранса или в мобильном приложении «Тюменский транспорт».
Ранее «Наш город» писал о том, что сегодня автобусы перешли на зимний график. В ближайшие дни обновленные таблички с зимним расписанием появятся на остановочных пунктах.