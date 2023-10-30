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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Тюменские автобусы будут ходить по расписанию выходных дней

Тюменские автобусы будут ходить по расписанию выходных дней

30 октября 2023, 14:35
Фото: 1MI
В предстоящие праздники с 4 по 6 ноября включительно автобусы и маршрутки Тюмени будут ходить по расписанию выходных дней.

По сообщениям МКУ «Тюменьгортранс» общественный транспорт перестроится на расписание выходных дней с 4 по 6 ноября.

Узнать график отправления автобусов и маршруток можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте Тюменьгортранса или в мобильном приложении «Тюменский транспорт».

В Тюмени изменят расписание важных автобусных маршрутов
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Ранее «Наш город» писал о том, что сегодня автобусы перешли на зимний график. В ближайшие дни обновленные таблички с зимним расписанием появятся на остановочных пунктах.

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#Общество#Тюмень#Касается каждого#Автобусы#Маршрутки#Расписание#Выходные дни#Тюменьгортранс#Дмитрий Балобанов
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