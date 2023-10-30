Тюменка перевозила пятерых детей и вылетела в кювет на трассе «Тюмень — Омск»

В результате аварии пострадала водитель и трое детей 10, 11 и 12 лет. 13-летний и 4-летний не пострадали. Выяснилось, что 11-летний ребенок не был пристегнут. Водителя привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки детей.