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Тюменка перевозила пятерых детей и вылетела в кювет на трассе «Тюмень — Омск»

Тюменка перевозила пятерых детей и вылетела в кювет на трассе «Тюмень — Омск»

30 октября 2023, 05:10
Фото: Midjourney
В аварии получили травмы сама водитель и трое детей. Один пострадавший ребенок не был пристегнут ремнем безопасности.
Сюжет
Дети

На 210 километре трассы «Тюмень — Омск» под Голышманово минувшим вечером улетел в кювет «Киа Рио».

Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, за рулем иномарки находилась 35-летняя жительница Тюмени. В автомобиле находились пятеро детей: четверо своих и племянник.

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Фото: ГИБДД Тюменской области

В результате аварии пострадала водитель и трое детей 10, 11 и 12 лет. 13-летний и 4-летний не пострадали. Выяснилось, что 11-летний ребенок не был пристегнут. Водителя привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки детей.

Предварительно установлено, что семья направлялась в село Карасуль в Ишимском районе к родителям. Женщина не выбрала безопасную скорость. Зимняя резина не помогла избежать аварии.

Ранее «Наш Город» рассказывал о ДТП, произошедшем на трассе «Тюмень — Боровский — Богандинский». В аварии пострадали четыре человека, в том числе два подростка.

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#Происшествия#Дети#Тюменская область#Пострадавшие#Тюменцы#Авария#Аварии#Любовь Селезнева
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