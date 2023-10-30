Тюменка перевозила пятерых детей и вылетела в кювет на трассе «Тюмень — Омск»

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
На 210 километре трассы «Тюмень — Омск» под Голышманово минувшим вечером улетел в кювет «Киа Рио».
Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, за рулем иномарки находилась 35-летняя жительница Тюмени. В автомобиле находились пятеро детей: четверо своих и племянник.
В результате аварии пострадала водитель и трое детей 10, 11 и 12 лет. 13-летний и 4-летний не пострадали. Выяснилось, что 11-летний ребенок не был пристегнут. Водителя привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки детей.
Предварительно установлено, что семья направлялась в село Карасуль в Ишимском районе к родителям. Женщина не выбрала безопасную скорость. Зимняя резина не помогла избежать аварии.
Ранее «Наш Город» рассказывал о ДТП, произошедшем на трассе «Тюмень — Боровский — Богандинский». В аварии пострадали четыре человека, в том числе два подростка.