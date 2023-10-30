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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:27

Житель Тюменской области уснул на кладбище и умер

Тюменец уснул на кладбище и умер

30 октября 2023, 08:25
Фото: 1MI

Житель Тюменской области уснул на кладбище и умер

В Тобольске на Завальном кладбище скончался мужчина. По словам очевидцев, погибший решил переночевать на лавочке у церкви. В результате скончался от переохлаждения.
«Прошлой ночью на Завальном кладбище умер человек. Остался ночевать на лавочке в оградке возле церкви. Уснул и замерз насмерть», — сообщили в паблике «Типиичный Тобольск».

В департаменте здравоохранения информацию подтвердили. В ведомстве сообщили, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 22:26. К сожалению, мужчина скончался до прибытия медиков.

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени ищут поставщика 984 деревянных гробов для бесплатных захоронений граждан. На эти цели из городского бюджета выделено 2,8 миллиона рублей.

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