Тюменец уснул на кладбище и умер

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
«Прошлой ночью на Завальном кладбище умер человек. Остался ночевать на лавочке в оградке возле церкви. Уснул и замерз насмерть», — сообщили в паблике «Типиичный Тобольск».
В департаменте здравоохранения информацию подтвердили. В ведомстве сообщили, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 22:26. К сожалению, мужчина скончался до прибытия медиков.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени ищут поставщика 984 деревянных гробов для бесплатных захоронений граждан. На эти цели из городского бюджета выделено 2,8 миллиона рублей.