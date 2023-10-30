Расписание изменится: сегодня тюменские автобусы перейдут на зимний график

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
С сегодняшнего дня общественный транспорт, курсирующий по садоводческим маршрутам, будет перенаправлен на линии в городе.
Актуальное расписание маршрутов Тюмени можно уточнить по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22, на сайте МКУ «Тюменьгортранс» tgt72.ru в разделе «Расписание».
В ближайшее время обновленные таблички с зимним расписанием появятся и на остановочных пунктах.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня утром из-за снегопада на дорогах образовали 9-балльные пробки. В настоящее время снег с улиц областной столицы убирают 403 единицы техники: 81 комбинированная дорожная машина, 129 тракторов, 81 погрузчик, 80 самосвалов. Подрядные организации работают на Герцена, Осипенко, Пермякова, Мельникайте, 50 лет Октября, Щербакова, Комсомольской, Холодильной и т. д.