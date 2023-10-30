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Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Сегодня тюменские автобусы перейдут на зимний график

Расписание изменится: сегодня тюменские автобусы перейдут на зимний график

30 октября 2023, 06:51
Фото: 1MI

Сегодня тюменские автобусы перейдут на зимний график

Общественный транспорт в Тюмени перешел с сегодняшнего дня на зимнее расписание. Прекращено движение автобусов по садоводческим маршрутам, за исключением № 32, 36, 36к, 97, 100, 119, 120к, 129, 134, 135, 138, 143, 144, 145к, 147, 151к, 152к, 153, 155к, 156, 157, 158.

С сегодняшнего дня общественный транспорт, курсирующий по садоводческим маршрутам, будет перенаправлен на линии в городе.

Актуальное расписание маршрутов Тюмени можно уточнить по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22, на сайте МКУ «Тюменьгортранс» tgt72.ru в разделе «Расписание».

В ближайшее время обновленные таблички с зимним расписанием появятся и на остановочных пунктах.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня утром из-за снегопада на дорогах образовали 9-балльные пробки. В настоящее время снег с улиц областной столицы убирают 403 единицы техники: 81 комбинированная дорожная машина, 129 тракторов, 81 погрузчик, 80 самосвалов. Подрядные организации работают на Герцена, Осипенко, Пермякова, Мельникайте, 50 лет Октября, Щербакова, Комсомольской, Холодильной и т. д.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Общественный транспорт#Новости тюмени
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