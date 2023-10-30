Путепровод в «Чистые пруды»: как новые шесть полос изменили будущее района в Кирове

Путь проходил через узкие улицы: Деповскую, Украинскую, Мельничную. К слову, все эти улицы, а также улица Чистопрудненская, тоже были в последние несколько лет отремонтированы по нацпроекту. Так вот, по этому маршруту ездили и легковые автомобили, и грузовики, и четыре маршрута общественного транспорта. Многие жители предпочитали пешком добираться до железнодорожного вокзала, а уже оттуда продолжать путь на автобусе. В 2015 году приступили к строительству путепровода.