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Posted 30 октября, 13:12

Published 30 октября, 13:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Программист из Тюменской области занял второе место в окружном ИИ-хакатоне

Программист из Тюменской области занял второе место в окружном ИИ-хакатоне

30 октября 2023, 13:12
Фото: 1MI
Артур Дворников из Тюменской области занял второе место на окружном хакатоне проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» платформы «Россия страна возможностей». Призовой фонд соревнований составил три миллиона рублей, сообщает Информцентр правительства региона.
Фото: Информцентр правительства ТО

Тюменец принял участие в соревнованиях в составе команды Dark Flow представил модель и веб-приложение для прогнозирования опасностей и рисков Пермского края.

Всего в рамках проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» запланировано проведение восьми окружных хакатонов. Следующие пройдут в Ставрополе и Москве.

Победителей выбирают среди участников, которые успешно справляются со всеми поставленными задачами по трем-шести кейсам.

Отметим, в Тюменской области уделяется большое внимание подготовке кадров в ИТ-сфере. Наши программисты, робототехники, веб-разработчики принимают участие практически во всех тематических соревнованиях разного уровня и почти всегда занимают призовые места. Развитие творческого потенциала в ИТ-сфере заложено в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в Тюменской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Пятеро тюменцев стали призерами окружного хакатона по искусственному интеллекту
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#Ирина Швецова
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