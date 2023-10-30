Программист из Тюменской области занял второе место в окружном ИИ-хакатоне

Posted 30 октября, 13:12
Published 30 октября, 13:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Тюменец принял участие в соревнованиях в составе команды Dark Flow представил модель и веб-приложение для прогнозирования опасностей и рисков Пермского края.
Всего в рамках проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» запланировано проведение восьми окружных хакатонов. Следующие пройдут в Ставрополе и Москве.
Победителей выбирают среди участников, которые успешно справляются со всеми поставленными задачами по трем-шести кейсам.
Отметим, в Тюменской области уделяется большое внимание подготовке кадров в ИТ-сфере. Наши программисты, робототехники, веб-разработчики принимают участие практически во всех тематических соревнованиях разного уровня и почти всегда занимают призовые места. Развитие творческого потенциала в ИТ-сфере заложено в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в Тюменской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика».