Программист из Тюменской области занял второе место в окружном ИИ-хакатоне

Победителей выбирают среди участников, которые успешно справляются со всеми поставленными задачами по трем-шести кейсам.



Отметим, в Тюменской области уделяется большое внимание подготовке кадров в ИТ-сфере. Наши программисты, робототехники, веб-разработчики принимают участие практически во всех тематических соревнованиях разного уровня и почти всегда занимают призовые места. Развитие творческого потенциала в ИТ-сфере заложено в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в Тюменской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика».