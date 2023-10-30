На тюменской «трассе смерти» дежурят 20 нарядов ГИБДД

Кроме того, Тюменском, Ярковском, Тобольском и Уватском районах работают семь передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения еще три стационарных комплекса контролируют автодвижение в Тюменском, Ярковском и Тобольском районах.