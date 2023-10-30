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На тюменской «трассе смерти» дежурят 20 нарядов ГИБДД

На тюменской «трассе смерти» дежурят 20 нарядов ГИБДД

30 октября 2023, 05:42
Фото: ГИБДД
Порядка 20 нарядов ДПС контролируют движение транспортных средств на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, от Тюмени до Уватского района.

Кроме того, Тюменском, Ярковском, Тобольском и Уватском районах работают семь передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения еще три стационарных комплекса контролируют автодвижение в Тюменском, Ярковском и Тобольском районах.

Федеральная автодорога Тюмень — Ханты-Мансийск входит число наиболее аварийных трасс региона. С начала года здесь произошло 127 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы получили 189 человек, 43 человека погибли.

Ранее «Наш Город» писал, что в связи со снегопадом на автодорогах Тюменской области усилили контроль. Дежурства организованы на участках трасс Тюмень — Курган, Тюмень — Омск.

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