На тюменской «трассе смерти» дежурят 20 нарядов ГИБДД

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Кроме того, Тюменском, Ярковском, Тобольском и Уватском районах работают семь передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения еще три стационарных комплекса контролируют автодвижение в Тюменском, Ярковском и Тобольском районах.
Федеральная автодорога Тюмень — Ханты-Мансийск входит число наиболее аварийных трасс региона. С начала года здесь произошло 127 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы получили 189 человек, 43 человека погибли.
Ранее «Наш Город» писал, что в связи со снегопадом на автодорогах Тюменской области усилили контроль. Дежурства организованы на участках трасс Тюмень — Курган, Тюмень — Омск.