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На Тюменской трасе появился новый способ слежки за нарушителями

На Тюменской трасе появился новый способ слежки за нарушителями

30 октября 2023, 12:53
Фото: 1MI
В Тюмени на Объездной дороге тестируют новый способ слежки за нарушителями. Водители заметили 5 шериф-балок, имитирующих проблесковые маячки ГИБДД. устройства оснащены датчиками движения. Всего до конца года планируется установить 26 таких маячков.

Тюменские водители заметили полицейские мигалки на Объездной дороге. Всего на трассе можно увидеть 6 таких устройств, 5 из которых находятся на объездной, а еще 1 — на пути в аэропорт. До конца года их количество увеличится до 26 — это поможет эффективнее следить за происходящим на дороге.

Устройства не только создают имитацию проблесковых маячков, но также имеют встроенные датчики движения, которые будут активироваться при приближении автомобилей.

Протяженность новой объездной в Тюмени составит более 20 километров
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Ранее «Наш город» писал о том, что на «трассе смерти» дежурят 20 нарядов ГИБДД. Федеральная дорога Тюмень-Ханты-Мансийск — самая опасная дорога региона. За текущей год на ней произошло 127 дорожно-транспортных происшествия.

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#Общество#Тюмень#Касается каждого#Тюменская область#ГИБДД#Дорога#Объездная дорога#Нарушители#Дмитрий Балобанов
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