На Тюменской трасе появился новый способ слежки за нарушителями

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Тюменские водители заметили полицейские мигалки на Объездной дороге. Всего на трассе можно увидеть 6 таких устройств, 5 из которых находятся на объездной, а еще 1 — на пути в аэропорт. До конца года их количество увеличится до 26 — это поможет эффективнее следить за происходящим на дороге.
Устройства не только создают имитацию проблесковых маячков, но также имеют встроенные датчики движения, которые будут активироваться при приближении автомобилей.
Ранее «Наш город» писал о том, что на «трассе смерти» дежурят 20 нарядов ГИБДД. Федеральная дорога Тюмень-Ханты-Мансийск — самая опасная дорога региона. За текущей год на ней произошло 127 дорожно-транспортных происшествия.