На Тюменской трасе появился новый способ слежки за нарушителями

Тюменские водители заметили полицейские мигалки на Объездной дороге. Всего на трассе можно увидеть 6 таких устройств, 5 из которых находятся на объездной, а еще 1 — на пути в аэропорт. До конца года их количество увеличится до 26 — это поможет эффективнее следить за происходящим на дороге.