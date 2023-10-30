Квартирный вопрос: хватит ли тюменцам денег на мебель в новом году?

По сравнению с прошлым годом стоимость мебели выросла минимум на 20%. К новому году ожидаем еще один скачек цен, до 30%. На колебание повлияло подорожание на 40% европейской фурнитуры и проблемы в логистике. Российские и китайские комплектующие также выросли в цене, в среднем на 10-20%.