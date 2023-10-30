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Posted 30 октября 2023, 16:45

Published 30 октября 2023, 16:45

Modified 30 октября 2023, 16:47

Updated 30 октября 2023, 16:47

На 30% могут подскочить цены на мебель к новому году

Квартирный вопрос: хватит ли тюменцам денег на мебель в новом году?

30 октября 2023, 16:45
Фото: 1MI.

На 30% могут подскочить цены на мебель к новому году

По сравнению с 2022 годом, стоимость мебели выросла на 20%. К новому году может произойти еще один скачок цен — до 30%

По сравнению с прошлым годом стоимость мебели выросла минимум на 20%. К новому году ожидаем еще один скачек цен, до 30%. На колебание повлияло подорожание на 40% европейской фурнитуры и проблемы в логистике. Российские и китайские комплектующие также выросли в цене, в среднем на 10-20%.

Фасады и платные материалы также стали дороже в среднем на 20%, что привело к увеличению цен на итоговый предмет мебели.

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Ранее «Наш город» писал о росте цен на ритуальные услуги. Минимальные набор услуг подорожал на 33%. Одной из причин роста цен из-за большой доли импорта в структуре потребления граждан стало обесценивание курса рубля и одновременный рост курса доллара, который за последнее время подорожал с 60 до 100 рублей.

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