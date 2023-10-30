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Из-за возможных беспорядков в Тюмени усилили охрану вокзалов

Из-за возможных беспорядков в Тюмени усилили охрану вокзалов

30 октября 2023, 13:21
Фото: 1MI
На фоне беспорядков в аэропорту Махачкалы, произошедших минувшей ночью, в Тюмени усилили охрану железнодорожного вокзала и аэровокзала Рощино.

В ночь с 29 на 30 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки из-за рейса, прилетевшего из Израиля. В связи с прорывом участников беспорядков на взлетно-посадочную полосу аэропорт закрыли на неделю.

За счет службы безопасности РЖД охрана была усилена на железнодорожном вокзале Тюмени. Дополнительных сотрудников транспортной полиции подключили к охране аэропорта Рощино. Такие меры предосторожности должны снизить риски возможных провокаций.

В самолете, летевшем в Тюмень из Сочи, треснуло стекло
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Ранее «Наш город» писал о массовом погроме, который устроили жители Дагестана в аэропорту. Пассажирам самолета пришлось отбиваться от разъяренных людей. Одна из пассажирок даже пыталась убедить протестующих в том, что она ездила в Израиль с ребенком на лечение.

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#Общество#Тюмень#Касается каждого#Тюменская область#Железнодорожный вокзал#Рощино#Израиль#Беспорядки#Транспортная полиция#Служба безопасности#Охрана#Дмитрий Балобанов
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