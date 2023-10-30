Из-за возможных беспорядков в Тюмени усилили охрану вокзалов

Ранее «Наш город» писал о массовом погроме, который устроили жители Дагестана в аэропорту. Пассажирам самолета пришлось отбиваться от разъяренных людей. Одна из пассажирок даже пыталась убедить протестующих в том, что она ездила в Израиль с ребенком на лечение.