Из-за возможных беспорядков в Тюмени усилили охрану вокзалов

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В ночь с 29 на 30 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки из-за рейса, прилетевшего из Израиля. В связи с прорывом участников беспорядков на взлетно-посадочную полосу аэропорт закрыли на неделю.
За счет службы безопасности РЖД охрана была усилена на железнодорожном вокзале Тюмени. Дополнительных сотрудников транспортной полиции подключили к охране аэропорта Рощино. Такие меры предосторожности должны снизить риски возможных провокаций.
Ранее «Наш город» писал о массовом погроме, который устроили жители Дагестана в аэропорту. Пассажирам самолета пришлось отбиваться от разъяренных людей. Одна из пассажирок даже пыталась убедить протестующих в том, что она ездила в Израиль с ребенком на лечение.