Итоги дня в Тюмени: жгут костры вместо света, дефицит воспитателей, герои СВО

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Тюменские учреждения дошкольного образования испытывают острый кадровый голод. Детским садам не хватает воспитателей и нянечек, а те что продолжают работать сталкиваются с непомерной нагрузкой.
Основные причины, почему уходит персонал из детсадов:
Поселок Перевалово в Тюменском районе, в котором проживают около тысяч человек, живет практически без света и возможности пользоваться бытовыми приборами. Сельчане просили местную администрацию решить проблему с перебоями электричества, но в ответ им предложили купить генераторы. В отчаянии переваловцы записали видеобращение губернатору.
«По всей стране идет молва о том, что в Тюмени высокий уровень жизни и особое внимание к жителям со стороны государственной власти. Очень много людей приезжают в регион на постоянное место жительства. Тюменский район растет и развивается. Это, конечно, очень хорошо, но мы, проживая от Тюмени всего в 18 километрах, не ощущаем вышесказанного», — отметили тюменцы в своем сообщении.
Отметим, что на публикацию о проблемах в Перевалово в «Нашем городе» отреагировал прокурор Тюменской области, поручив по данному факту провести проверку.
С начала года в тюменских торговых точках мясо курицы подорожала на четверть. Если в январе тушка птицы стоила до 190 рублей за килограмм, то сейчас ее минимальная цена — 220 рублей. Грудка, голень, бедра и крылья — от 240 до 479 рублей.
Сложившаяся ситуация тревожит не только обычных покупателей, но и федеральные власти. Остановить подорожание куры — они планируют запретом на ее экспорт.
Однако эксперты уверены, что такая мера обернется против производителей.
«В случае запрета на экспорт, рынки сбыта этой продукции, которые мы так непросто завоевывали, можем потерять», — пояснил экономист Дмитрий Потапенко.
Железнодорожный вокзал Тюмени и аэропорт Рощино взяты под усиленную охрану. Особые меры безопасности приняты в областной столице из-за беспорядков в Дагестане в минувшие выходные. Резонанс и беспокойство властей вызвал прорыв толпы людей на аэродром Махачкалы, которые угрожали пассажирам самолета, прилетевшим из Израиля.
Герой России Рустам Сайфуллин принял решение вернуться в зону специальной военной операции. Между его первой командировки на Донбасс и второй прошло полтора года — все это время он находился на реабилитации после тяжелых ранений.
Еще один тюменский герой СВО — выпускник ТВВИКУ Виталий Раменских погиб. Смертельное ранение он получил 18 октября под Авдеевкой, спасая своих подчиненных бойцов из-под обстрела.
«Наш любимый, светлый, весёлый, добродушный мальчик вырос настоящим, с большой буквы мужчиной и офицером. Мы гордимся им», — скорбят родные и близкие.
В том же районе — около Авдеевки пропал без вести тюменец Станислав Газенко. На СВО он отправился летом этого года по контракту с Минобороны, чтобы избежать суда за смертельное ДТП. В последний раз мужчина звонил родственникам 8 октября. А уже через два дня он оказался в списках пропавших без вести. Его сослуживцы утверждают, что видели его раненым, но с поля боя забрали только офицеров. Сестра бойца обратилась во все возможные ведомства, чтобы ей помогли узнать правду, но столкнулась с «полным безразличием».