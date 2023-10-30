Итоги дня в Тюмени: жгут костры вместо света, дефицит воспитателей, герои СВО

В том же районе — около Авдеевки пропал без вести тюменец Станислав Газенко. На СВО он отправился летом этого года по контракту с Минобороны, чтобы избежать суда за смертельное ДТП. В последний раз мужчина звонил родственникам 8 октября. А уже через два дня он оказался в списках пропавших без вести. Его сослуживцы утверждают, что видели его раненым, но с поля боя забрали только офицеров. Сестра бойца обратилась во все возможные ведомства, чтобы ей помогли узнать правду, но столкнулась с «полным безразличием».