И не похоронить нормально: в Тюмени взлетели цены на ритуальные услуги

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
В перечень подорожавших предметов вошли гроб, крест и полати. Их минимальная цена 4 490, 1233 и 567 рублей соответственно. Отметим, цена гроба увеличилась почти в два раза — в прошлом году его стоимость составляла 2 451 рублей. Сам процесс погребения теперь стоит минимум 8 796 рублей. Стоимость перевозки для православных захоронений поднялась до 2 470 рублей.
Стоимость предметов для погребения выросла и для мусульман. Они теперь имеют минимальную цену 4 841 рублей, а само погребение 8 807. Перевозка тел по мусульманским традициям стоит 1639 рублей.
Ранее «Наш город» писал о том, что курятина подорожала на 25%. Если в прошлом году килограмм куриной тушки стоил 170-180 рублей, то сейчас цена превышает 220 рублей. На рост цен, по мнению экспертов, повлияли инфляция, налоговые нагрузки и рост курса доллара. Среди лидеров по росту цен с начала 2023 года оказались капуста, репчатый лук и полет на самолете.