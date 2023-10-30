И не похоронить нормально: в Тюмени взлетели цены на ритуальные услуги

Ранее «Наш город» писал о том, что курятина подорожала на 25%. Если в прошлом году килограмм куриной тушки стоил 170-180 рублей, то сейчас цена превышает 220 рублей. На рост цен, по мнению экспертов, повлияли инфляция, налоговые нагрузки и рост курса доллара. Среди лидеров по росту цен с начала 2023 года оказались капуста, репчатый лук и полет на самолете.