nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

На 33% выросла стоимость ритуальных услуг в Тюмени

И не похоронить нормально: в Тюмени взлетели цены на ритуальные услуги

30 октября 2023, 14:10
Фото: 1MI

На 33% выросла стоимость ритуальных услуг в Тюмени

Стоимость минимального набора ритуальных услуг выросла почти на 33%. Цены поднялись как на предметы для захоронения, так и на перевозку тел. Для граждан услуги бесплатны, затраты исполнителям возмещает городской бюджет.

В перечень подорожавших предметов вошли гроб, крест и полати. Их минимальная цена 4 490, 1233 и 567 рублей соответственно. Отметим, цена гроба увеличилась почти в два раза — в прошлом году его стоимость составляла 2 451 рублей. Сам процесс погребения теперь стоит минимум 8 796 рублей. Стоимость перевозки для православных захоронений поднялась до 2 470 рублей.

Стоимость предметов для погребения выросла и для мусульман. Они теперь имеют минимальную цену 4 841 рублей, а само погребение 8 807. Перевозка тел по мусульманским традициям стоит 1639 рублей.

На месте бывших аптекарских складов в Тюмени открыли пространство для отдыха
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что курятина подорожала на 25%. Если в прошлом году килограмм куриной тушки стоил 170-180 рублей, то сейчас цена превышает 220 рублей. На рост цен, по мнению экспертов, повлияли инфляция, налоговые нагрузки и рост курса доллара. Среди лидеров по росту цен с начала 2023 года оказались капуста, репчатый лук и полет на самолете.

Читайте также:
Тюменцы массово блокируют дебетовые картыИз-за возможных беспорядков в Тюмени усилили охрану вокзаловНа Тюменской трасе появился новый способ слежки за нарушителями
#Общество#Тюмень#Касается каждого#Тюменская область#Бюджет#Цена#Дмитрий Балобанов
Подпишитесь
«Готовим на костре»: более тысячи тюменцев в поселке остались без электричества
Сегодня, 07:54
Актер из Тюмени принимает участие в съемках сериала «Спасская»
Сегодня, 02:32
В Тюмени курятина подорожала почти на 25%: когда упадут цены?
28 октября, 11:26
Бегут не оглядываясь: в тюменских детсадах острая нехватка воспитателей
Сегодня, 04:48
«Оставили раненого»: тюменка ищет пропавшего брата, уехавшего на СВО вместо тюрьмы
Сегодня, 05:55
Спасал бойцов, когда прилетела мина: в зоне СВО погиб выпускник ТВВИКУ
28 октября, 07:39