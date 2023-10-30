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Для строительства жилья в Тюменской области определили 73 участка

Для строительства жилья в Тюменской области определили 73 участка

30 октября 2023, 04:04
Фото: Midjourney
Общая площадь выделенных территорий составила 690 гектаров. Специалисты оперативного штаба анализируют потенциал участков.

В Тюменской области под строительство жилья выделили 73 участка общей площадью 690 гектаров. Информация об этих территориях вносится в Публичную кадастровую карту.

«Наполнение сервиса „Земля для стройки“ — большая коллективная работа многих структур, направленная на эффективность использования земельных участков, определение возможности вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства», — отметил заместитель руководителя регионального Управления Росреестра Игорь Ткаченко.

Как сообщает «МегаТюмень», для реализации проекта сформировали оперативный штаб. Специалисты анализируют потенциал земельных участков и выбирают наиболее подходящие из них.

Ранее «Наш Город» сообщал, что за год тюменцы взяли почти вдвое больше кредитов на жилье. Регион занял пятое место рейтинга по спросу на новостройки.

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#Общество#Тюмень#Строительство#Строительство жилья#Тюменская область#Жилой дом#Новостройки тюмени#Новостройки#Любовь Селезнева
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