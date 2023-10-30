Для строительства жилья в Тюменской области определили 73 участка

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
В Тюменской области под строительство жилья выделили 73 участка общей площадью 690 гектаров. Информация об этих территориях вносится в Публичную кадастровую карту.
«Наполнение сервиса „Земля для стройки“ — большая коллективная работа многих структур, направленная на эффективность использования земельных участков, определение возможности вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства», — отметил заместитель руководителя регионального Управления Росреестра Игорь Ткаченко.
Как сообщает «МегаТюмень», для реализации проекта сформировали оперативный штаб. Специалисты анализируют потенциал земельных участков и выбирают наиболее подходящие из них.
Ранее «Наш Город» сообщал, что за год тюменцы взяли почти вдвое больше кредитов на жилье. Регион занял пятое место рейтинга по спросу на новостройки.