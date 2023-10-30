Для руководства тюменских больниц установили ограничения на зарплату

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
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Updated Сегодня, 07:07
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной для администрации учреждений отличается в зависимости от должностей.
Так, зарплата главбухов бюджетных медорганизаций не должна превышать трехкратный размер среднемесячной заработной платы остальных сотрудников. Для заместителей это ограничение составляет в кратности 4 до 6.
«Среднемесячная заработная плата руководителя учреждения не должна
превышать восьмикратный размер среднемесячной заработной платы
работников», — сказано в распоряжении ведомства.
На главврачей и директоров возложена персональная ответственность за достоверное предоставление данных о своих зарплатах и подчиненных.
Напомним, власти Тюменской области, чтобы привлечь в бюджетные больницы врачей подняли для них зарплату — для главврачей завотделениями — на 50%, фельдшерам и медсестрам — на 11%, врачам — до 60 тыс. рублей.
Ранее «Наш город» писал о жалобах тюменцев на низкие зарплаты. Как оказалось, большинству сибиряков заработанных денег не хватает на необходимые нужды.