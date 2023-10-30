Буцаев обозначил возведение двух предприятий по обработке ТКО в Ярославской области

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Как сообщает gorod55.ru, ППК «РЭО» заявила о намерении предоставить льготное финансирование благодаря средствам, полученным от выпуска зеленых облигаций. Инвестиции оператора в реализацию инициативы составят 90% от ее общей стоимости, то есть 440 млн рублей.
Денис Буцаев рассказал, что в Ярославской области активно строятся новые объекты отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Суммарная мощность двух новых объектов будет составлять 100 тысяч тонн. Для реализации данной инициативы областное правительство и инвестор в лице акционерного общества «Чистый город» заключили соответствующее соглашение. Инвестор уже ведет работу над проектно-сметной документацией новых мусоросортировочных комплексов.
В следующем году предприятие мощностью 60 тысяч тонн построят в непосредственной близости от полигона ТКО рядом с селом Аксеново в Рыбинском районе, а второй завод мощностью 39,9 тысячи тонн будет возведен около деревни Дертники Ростовского района к 2025 году.
«Стоимость проектов оценивается в 489 млн рублей. РЭО подтвердил готовность предоставить льготное финансирование инвестпроектам за счет средств от выпуска облигаций, это до 90% от стоимости, или 440 млн рублей», — раскрыл детали готовящейся к реализации инициативы заместитель гендиректора по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергей Королев.
Власти Ярославской области год назад обновили оснащение мусоросортировочной станции АО «Чистый город». Такие действия были реализованы в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Помимо этого, на данный момент ведется актуализация территориальной схемы обращения с ТКО.
Появление новых объектов инфраструктуры обращения с отходами в субъектах России помогает наладить экологическую обстановку и сформировать экономику замкнутого цикла в стране.