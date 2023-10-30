Буцаев обозначил возведение двух предприятий по обработке ТКО в Ярославской области

В следующем году предприятие мощностью 60 тысяч тонн построят в непосредственной близости от полигона ТКО рядом с селом Аксеново в Рыбинском районе, а второй завод мощностью 39,9 тысячи тонн будет возведен около деревни Дертники Ростовского района к 2025 году.