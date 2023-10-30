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Published Сегодня, 04:48

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В тюменских детских садах острый дефицит кадров

Бегут не оглядываясь: в тюменских детсадах острая нехватка воспитателей

30 октября 2023, 04:48
Фото: Midjourney

В тюменских детских садах острый дефицит кадров

Воспитатели массово уходят из детских садов. Дело тут не только в низких зарплатах, но и в чрезвычайно больших нагрузках.

Тюменские учителя часто жалуются, что им приходится работать в две смены, а на классное руководство брать несколько классов. При этом, зарплата совсем не соразмерна нагрузкам. С этой проблемой сталкиваются и работники дошкольных учреждений. «72.ru» выяснил, сколько зарабатывают воспитатели и какие у них обязанности.

Жизнь воспитателя

Работает воспитатель с 7 утра до 19 вечера. Далеко не всем под силу провести 12 часов с толпой детей, из-за чего многие устают и уходят из профессии. При этом, у работника нет ни полноценного отдыха, ни обеда. Разумеется, такими темпами выгорание наступит очень быстро, а единственное, чем занята голова на протяжении недели — мыслью «дожить бы до пятницы».

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Еще один немаловажный момент — большое количество детей в группах. Одному человеку приводят 40-45 детей, а это задача, с которой молодые воспитатели зачастую не справляются, ведь тут нужен не только опыт, но и стальные нервы.

При работе 5 дней в неделю по 12 часов воспитатель зарабатывает 40-50 тысяч рублей. Оклад — 24 тысячи, все остальное — премия, которая как и у учителей рассчитывается по баллам и каждый месяц может быть разной.

Жизнь няни

Оказывается, у нянь дела еще хуже. С текучкой кадров, которая наблюдается в этой сфере, можно сказать, что нянь вообще нет. Тем более, что их переименовали в «младших воспитателей»: обязанностей стало больше, но на зарплате это никак не сказалось. Помимо ухода за детьми, няня должна приводить в порядок помещения, соблюдая при этом все санитарные правила и зарабатывая 25-30 тысяч.

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У няни есть обед, а работает она с 7:30 до 17:30, но ситуация от этого лучше не становится. Некоторые бывшие няни говорят, что лучше работать продавцом с графиком 2/2, но за 40 тысяч.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени не хватает школьных работников. На портале «Работа России» опубликовано порядка 600 вакансий с минимальным размером зарплаты 80 тысяч рублей.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Работа#Зарплата#Воспитатели#Любовь Селезнева
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