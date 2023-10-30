Бегут не оглядываясь: в тюменских детсадах острая нехватка воспитателей

Оказывается, у нянь дела еще хуже. С текучкой кадров, которая наблюдается в этой сфере, можно сказать, что нянь вообще нет. Тем более, что их переименовали в «младших воспитателей»: обязанностей стало больше, но на зарплате это никак не сказалось. Помимо ухода за детьми, няня должна приводить в порядок помещения, соблюдая при этом все санитарные правила и зарабатывая 25-30 тысяч.