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Published Сегодня, 11:52

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Updated Сегодня, 11:55

Банк ДОМ. РФ повысил доходность вклада «Мой Дом»

Банк ДОМ. РФ повысил доходность вклада «Мой Дом»

30 октября 2023, 11:52
Фото: Банк ДОМ.РФ
Повышение ключевой ставки Центробанком привело к увеличению процентных ставок по вкладам. Так, Банк ДОМ.РФ с 31 октября повышает процентную ставку по вкладу-конструктору «Мой Дом» на 2 процентных пункта.

При размещении от 1 миллиона рублей доходность за 3 месяца составит 13,5%, за 6 месяцев — 13,8%, за 1 год — 14%, за 1,5 года — 14,2%, за 2 года — 14,3%, за 3 года — 14,5%.

Клиенты самостоятельно выбирают подходящие для них условия вклада, исходя из своих потребностей и подходов к размещению. Размер процентной ставки зависит от возможности пополнения и снятия денег, а также частоты выплаты процентов.

Процентная ставка по накопительному счету с 1 ноября будет составлять 13,3%, то есть повысится на 1,8 процентного пункта.

Условия оформления и подачи заявки можно узнать на сайте банка.

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