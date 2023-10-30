Банк ДОМ. РФ повысил доходность вклада «Мой Дом»

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
При размещении от 1 миллиона рублей доходность за 3 месяца составит 13,5%, за 6 месяцев — 13,8%, за 1 год — 14%, за 1,5 года — 14,2%, за 2 года — 14,3%, за 3 года — 14,5%.
Клиенты самостоятельно выбирают подходящие для них условия вклада, исходя из своих потребностей и подходов к размещению. Размер процентной ставки зависит от возможности пополнения и снятия денег, а также частоты выплаты процентов.
Процентная ставка по накопительному счету с 1 ноября будет составлять 13,3%, то есть повысится на 1,8 процентного пункта.
Условия оформления и подачи заявки можно узнать на сайте банка.