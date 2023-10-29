Выпила в гостях у подруги и поехала домой: пьяную тюменку поймали инспекторы ГИБДД

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
Женщина призналась, что употребляла в гостях у подруги алкоголь, после чего решила поехать домой. Теперь селянку ждет административная ответственность за пьяное вождение и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Всего за минувшие сутки инспекторы ГИБДД задержали на тюменских дорогах более двух десятков нетрезвых водителей.
Ранее «Наш Город» писал, что в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в ночь с субботы на воскресенье на автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский, пострадали четыре человека, в том числе двое 16-летних подростков. Водитель не правилась с управлением и врезала в столб.