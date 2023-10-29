Выпила в гостях у подруги и поехала домой: пьяную тюменку поймали инспекторы ГИБДД

Ранее «Наш Город» писал, что в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в ночь с субботы на воскресенье на автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский, пострадали четыре человека, в том числе двое 16-летних подростков. Водитель не правилась с управлением и врезала в столб.