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В Тюменскую область возвращаются трудовые мигранты

В Тюменскую область возвращаются трудовые мигранты

29 октября 2023, 05:03
Фото: ЧС Тюмень
В Тюменской области зафиксирован приток трудовых мигрантов. По информации Росстата, за семь месяцев этого года в регион переехали более 22 тысяч человек, в том числе около 5 тысяч иностранцев, большая часть из которых — жители ближнего зарубежья.

По словам директора компании Ventra Industrial, входящей в HR-холдинг Ventra Ольги Тонких, в целом по России прирост потока мигрантов из стран СНГ сократился почти в два раза за последние два года. Причин оттока несколько. В их числе вероятность призыва на военную службу после получения российского гражданства и возросшая разница в курсах валют.

Однако в Тюменской области оттока не наблюдается — по информации инсайдеров, за семь месяцев этого года рост числа мигрантов, пересекших пункт пропуска с государственной границей в Тюменской области, составил более 230% (с 36 тысяч в 2022 году до 123 тысяч в 2023 году). Это касается граждан других стран и лиц без гражданства.

По данным областного департамента труда и занятости населения, на сегодняшний день в Тюменской области официально трудоустроены более 20 тысяч иностранных работников. По сравнению с 2022 годом их число увеличилось в 1,12 раза. Большая часть иностранцев работают в строительной отрасли.

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Так в ведомстве отметили, что в Тюменской области работает региональная государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом». Ежегодно в ней участие принимают около 150 человек, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область заняла второе место среди регионов Уральского федерального округа по миграционному приросту. За период с января по июль этот показатель достиг 4,3 тысячи человек.

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