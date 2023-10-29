В Тюменскую область возвращаются трудовые мигранты

Однако в Тюменской области оттока не наблюдается — по информации инсайдеров, за семь месяцев этого года рост числа мигрантов, пересекших пункт пропуска с государственной границей в Тюменской области, составил более 230% (с 36 тысяч в 2022 году до 123 тысяч в 2023 году). Это касается граждан других стран и лиц без гражданства.