Скончался первый в Тюмени мастер спорта СССР

За значительный вклад в дело образования и воспитания подрастающего поколения и активное участие в общественной жизни он был награжден нагрудным знаком «За заслуги перед городом Тюменью» и почетным знаком гордумы «За волонтерство и милосердие», общественным орденом ДОСААФ «За заслуги» 3-й и 2-й степеней, медалью «Патриот России», являлся Лауреатом премии В. И. Муравленко.