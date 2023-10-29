Скончался первый в Тюмени мастер спорта СССР

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Published Сегодня, 09:54
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Чемпион мира по радиоспорту родился в деревне Казань Нижнетавдинского района Тюменской области. На протяжении практически 40 лет Зыятдин Хаялович трудился в объединенной технической школе областного совета ДОСААФ. Подготовленные, при его участии, в радиоклубе спортсмены 260 раз награждались дипломами СССР и иностранных государств.
После выхода на пенсию, Зыятдин Хаялович 16 лет работал педагогом дополнительного образования по радиотехническому направлению — учил юное поколение телеграфу, телетайпу и машинописи.
Также активно Зыятдин Хаялович занимался общественной деятельностью и патриотическим воспитанием молодежи. Он входил в состав Тюменского областного Совета ветеранов войны и труда, Тюменской областной региональной организации ДОСААФ, городского клуба «Ветеран».
За значительный вклад в дело образования и воспитания подрастающего поколения и активное участие в общественной жизни он был награжден нагрудным знаком «За заслуги перед городом Тюменью» и почетным знаком гордумы «За волонтерство и милосердие», общественным орденом ДОСААФ «За заслуги» 3-й и 2-й степеней, медалью «Патриот России», являлся Лауреатом премии В. И. Муравленко.
Прощание с легендарным радистом состоится 30 октября с 10:30 по 11:30 в его доме по адресу: Тюмень ул. Павлова, 7.